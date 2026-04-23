ELA demanda el ERE en Tubos Reunidos y pide al TSJPV que lo declare nulo o no ajustado a derecho

ELA ha presentado una demanda contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Tubos Reunidos ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en el que pide que se declare nulo o no ajustado a derecho.

Según argumenta la central sindical, mayoritaria en el comité de empresa de la compañía, tanto en la planta de Amurrio (Álava) como en la de Trapagaran (Bizkaia), la empresa comunicó su decisión final sobre el ERE el 23 de marzo, pero realizó cambios el 27 de marzo, "una vez terminado el periodo de consultas y sin acuerdo con la representación de las y los trabajadores".

ELA considera que esta modificación "se hizo fuera de plazo" y recuerda que "mientras tanto", la plantilla de Tubos Reunidos de Amurrio "continúa en huelga y con movilizaciones".

"La plantilla rechaza el ERE -que afecta a 240 trabajadoras- y reclama un plan industrial sólido que garantice el mantenimiento de la acería y la actividad logística, además de oponerse a cualquier despido forzoso", manifiesta el sindicato. Por ello, en su recurso reclama que el ERE "sea declarado nulo o, al menos, que se considere no ajustado a la ley".