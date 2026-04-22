Requena y Utiel recuperan el suministro eléctrico tras casi cinco hora de apagón

Valéncia, 22 abr (EFE).- El suministro eléctrico de las localidades de Requena y Utiel, en la provincia de Valencia, ha quedado restablecido al 100 % sobre las 21:20 horas de este miércoles, después de casi cinco horas del apagón causado por el accidente de un camión que ha afectado a unos 14.000 clientes.

Así lo han afirmado a EFE fuentes de Iberdrola, que ha estado trabajando durante la tarde para poder ver el alcance del daño producido en la línea y poder reponer el suministro lo antes posible, y barajando diferentes alternativas.

El accidente de un camión ocurrido en la provincia de Albacete ha provocado un contacto con una línea de muy alta tensión de 132kV, y ha dejado sin suministro desde las 16:30 horas las subestaciones que distribuyen la electricidad a Requena y Utiel, lo que ha afectado a unos 14.000 clientes.

Desde Iberdrola han precisado que el camión accidentado es ajeno a i-DE, la empresa distribuidora de esta empresa eléctrica.

Los Ayuntamientos de Requena y Utiel han informado de la incidencia en sus redes sociales, con mensajes en los que aseguraban estar en contacto permanente con los responsables técnicos para hacer seguimiento de la incidencia, y agradecían la comprensión y colaboración de todos los vecinos y vecinas. EFE