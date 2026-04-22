OCU pide explicaciones a RFEF y al Ayuntamiento de Sevilla por las incidencias en la final

Madrid, 22 abr (EFE).- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y al Ayuntamiento de Sevilla que den explicaciones por "las numerosas incidencias" registradas con motivo de la final de la Copa del Rey celebrada el pasado sábado en el estadio de La Cartuja en la capital andaluza.

OCU asegura que tiene constancia de "múltiples denuncias de aficionados" sobre la escasez de aseos y puntos de hidratación, problemas de transportes y acumulación de residuos, afirma esta organización en un comunicado.

Ante estas quejas, OCU reclama a la RFEF y al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, medidas correctivas ante futuros grandes eventos con el fin de que no se repitan estos problemas.

Las incidencias a las que hace referencia la entidad de consumidores se registraron principalmente en las zonas habilitadas para los aficionados y los accesos y alrededores del estadio.

A su juicio, hubo "deficiencias relevantes en la planificación y prestación de servicios esenciales en un evento de gran afluencia y proyección nacional e internacional", por lo que quedó patente "una falta de previsión y coordinación incompatible con un evento de esa magnitud".

COU recuerda que las administraciones públicas están obligadas a garantizar condiciones adecuadas de salubridad, accesibilidad y seguridad para los consumidores, en particular, en acontecimientos multitudinarios. EFE