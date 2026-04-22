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Castro: “Más que nunca tenemos que creer que es posible”

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Valencia, 22 abr (EFE).- El entrenador del Levante, Luís Castro, aseguró este miércoles, en la previa de enfrentarse al Sevilla en el Ciutat de València, que ahora “más que nunca” deben creer en la permanencia, ya que en caso de vencer esta jornada podrían colocarse a un punto de la salvación.

“Es un partido más y está claro que es una oportunidad, es un partido importante. Más que nunca tenemos que creer que es posible, son tres puntos que tenemos que ganar. Estamos más cerca del objetivo que meses atrás”, dijo el entrenador luso en la rueda de prensa previa al partido.

“Estamos muy, muy bien en casa. Cuando hablo con los jugadores y con mi cuerpo técnico siempre digo que estamos jugando en casa con uno más. No es muy legal pero es lo que está pasando. Todos (los aficionados) creen, nosotros también dentro del club y hay una sinergia entre todos que nos está dando una ventaja en todos los partidos y queremos continuar jugando en casa con uno más”, subrayó.

El portugués recordó que en su debut, en el Rmón Sánchez Pizjuán en el primer partido de 2026, estaban a diez puntos de su rival y que ahora se pondrían a solo dos del Sevilla en el caso de lograr la victoria ante un equipo al que ve peligroso por el hecho de que acaba de cambiar de entrenador.

“El Sevilla ha cambiado de entrenador, eso no te da tanta información como te gustaría. Es un equipo que no corre riesgos atrás, que juega más vertical. Tiene jugadores con mucha calidad y parece estar muy concentrado en los objetivos. Está peleando fuerte. Será un partido de mucha intensidad por parte de los dos y vamos a intentar ser mejor que ellos”, afirmó el entrenador del Levante.

Sobre la explosión del joven Carlos Espí en este último tramo de temporada, después de que el delantero haya marcado siete goles en los últimos seis partidos, Castro comentó: “Es evidente que las defensas están más atentas a Espí. Es físicamente muy fuerte. Para que tenga ocasiones el equipo tiene que trabajar muy bien. La vida de Espí ha cambiado un poquito pero lo más importante es el Levante y todos lo saben”.

El entrenador del Levante, además, confirmó que Roger Brugué, que fue operado de la rodilla en enero, todavía no estará en la convocatoria. Tampoco podrá contar con el defensor Elgezabal, con molestias en la rodilla. EFE

pzm sm/jap

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