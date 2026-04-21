Un incendio provoca cuantiosos daños en las cocheras municipales de Burgos y obliga a suspender 5 líneas de autobus

Un incendio originado en las cocheras municipales del Ayuntamiento de Burgos ha provocado importantes daños económicos y han obligado a suspender y dejar sin servicio cinco líneas de autobús, la 7, 9, 10, 15 y 20.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha explicado a través de su cuenta de X que a las 2:12 horas de este martes se ha recibido un aviso de incendio en las cocheras municipales de autobuses que ha podido ser controlado a las 3:40 Horas por los bomberos de la ciudad.

UN CONDUCTOR AFECTADO POR EL HUMO

Un conductor ha resultado afectado por inhalación de humo y ha sido evacuado al HUBU además de que se han registrado importantes daños económicos, muy "cuantiosos", según ha escrito la alcaldesa en X.

Asimismo, Ayala ha explicado que se están organizando los servicios mínimos desde la carretera Poza con los servicios técnicos del Ayuntamiento.