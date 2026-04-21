El festival Warm Up (Murcia) anuncia la baja del grupo The Kooks por motivos médicos

Murcia, 21 abr (EFE).- El festival Warm Up Estrella de Levante 2026, que se celebrará los días 1 y 2 de mayo en el Recinto Ferial La Fica de Murcia, ha anunciado la cancelación de la actuación de la banda británica The Kooks por motivos médicos que afectan a uno de sus integrantes.

La organización ha trasladado públicamente su apoyo al grupo y ha deseado una pronta recuperación al artista afectado.

Según el comunicado oficial, el nombre de la banda que sustituirá a The Kooks en el cartel se dará a conocer en los próximos días.

Asimismo, el festival ha informado de que, una vez se anuncie la nueva incorporación, las personas con entrada para la jornada del viernes que lo deseen podrán solicitar la devolución de su importe en un plazo de 48 horas.

Desde la organización han reconocido las posibles molestias que este cambio pueda ocasionar y han agradecido la comprensión del público a pocos días del inicio del evento.

Formados en Brighton en 2004, The Kooks se consolidaron como una de las bandas clave del indie rock británico con su debut “Inside In/Inside Out”. Según AllMusic, su estilo combina pop melódico con influencias del britpop y el rock alternativo, logrando éxito internacional con un sonido accesible y enérgico. EFE