Holgado y Alonso aventuran una gran igualdad en el circuito 'Ángel Nieto'

Redacción deportes, 21 abr (EFE).- El español Daniel Holgado (kalex) y el hispano colombiano David Alonso, compañeros en el equipo de Moto2 de Jorge martínez 'Aspar' sobre sendas Kalex, destacan que 'todo' estará muy igualado en el circuito 'Ángel Nieto' de Jerez, escenario del Gran Premio de España de Moto2 este próximo fin de semana.

"Arranca el primer gran premio de casa y lo afrontamos con muchas ganas, en un circuito que me gusta y en el que todos hemos dado muchas vueltas, por lo que todo estará muy igualado, será interesante", asegura Holgado en la nota de prensa de su equipo.

"Estoy motivado, estamos en una línea de trabajo muy buena, madurando en muchos aspectos, y creciendo como piloto", continúa Holgado.

El hispano colombiano David Alonso, campeón del mundo de Moto3 en 2024, dice al llegar el campeonato a Europa que "después de tres carreras fuera empezamos en Jerez, un circuito de pruebas donde hemos hecho todos muchos kilómetros".

"Todo va a estar muy apretado, cada décima cuenta y tendremos que estar preparados para ello, tendremos que ser constantes y seguir aplicando lo aprendido en este inicio de temporada", insiste Alonso. EFE