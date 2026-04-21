Cervi, Ristic y Manu Fernández, fuera de la convocatoria de Giráldez

Vigo, 21 feb (EFE).- El argentino Franco Cervi, el lateral serbio Mihailo Ristic y el defensa Manu Fernández son los tres descartes técnicos de Claudio Giráldez para el partido de mañana contra el FC Barcelona en el Camp Nou, a donde el entrenador del Celta se lleva al centrocampista del filial Andrés Antañón.

Cervi y Ristic apenas han contado para el técnico gallego en el presente curso liguero, mientras que el canterano disputó su último partido como titular frente a la Real Sociedad en Anoeta, donde fue sustituido en el descanso. A partir de ahí, Mani Fernández solo tuvo cinco minutos en la victoria ante el Girona (1-2) en Montilivi.

Sin los lesionados Starfelt y Miguel Román, la convocatoria está formada por: Iván Villar, Radu, Marc Vidal, Mingueza, Aidoo, Carreira, Moriba, Borja Iglesias, Fer López, Ferrán Jutglà, Aspas, Álvaro Núñez, Matías Vecino, Javi Rueda, Pablo Durán, Swedberg, Marcos Alonso, Hugo Sotelo, Hugo Álvarez, Carlos Domínguez, Yoel Lago, Javi Rodríguez, Andrés Antañón y Jones El-Abdellaoui. EFE

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