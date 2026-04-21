Bezzecchi y Martín, primero y segundo del Mundial, esperanzados ante la cita de Jerez

Redacción deportes, 21 abr (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi y el español Jorge Martín, pilotos de las Aprilia RS-GP oficiales y primero y segundo en la clasificación del Mundial de MotoGP, se muestran muy esperanzados ante la cita del Gran Premio de España de motociclismo este fin de semana.

El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, dice estar "muy contento de volver a Europa" a la par que reconoce que el circuito Ángel Nieto, de Jerez de la Frontera, es "fantástico" y en él "siempre hay muchos aficionados".

El italiano afirma en la nota de su equipo que tiene "muchas ganas de seguir rindiendo a buen nivel", por lo que intentará "pasar un buen fin de semana, trabajando lo mejor posible junto con todo el equipo" y tratando de divertirse.

Martín, campeón del Mundial en 2024, recuerda que "tras un gran comienzo de temporada", su objetivo no es otro que "confirmar esas mismas sensaciones también en Jerez", motivo por el que, dijo, está "deseando volver a la pista".

"Esta es mi carrera de casa y muchos de mis seguidores estarán allí, así que será un fin de semana exigente porque nunca ha sido uno de mis mejores circuitos, pero tengo muchas ganas de confirmar mi buen estado de forma y seguir trabajando", recalca Martín. EFE