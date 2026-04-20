Espana agencias

Prisiones insta a informar a los reclusos sobre el proceso de regularización de extranjeros y elaborar un registro

Guardar
Imagen A5JVU2S6YZCCZIVSD23GKHRW7I

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha instado a los centros penitenciarios a informar del proceso extraordinario de regularización para extranjeros, así como elaborar un registro estadístico de solicitantes entre la población reclusa, facilitar la documentación "a la mayor brevedad" y ofrecer apoyo lingüístico si fuera necesario.

La comunicación de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social del organismo dependiente del Ministerio del Interior, a la que tenido acceso Europa Press, establece que se "garantice una adecuada información a la población interna extranjera y, en su caso, facilitar copia de la documentación que pudiera constar a la administración penitenciaria.

De esta forma, se insta a informar a la población interna extranjera de la existencia del Real Decreto 316/2026 de 14 de abril mediante la difusión en los tablones de anuncios, bibliotecas o escuelas, "determinando el profesional del equipo técnico que tendrán como referencia a estos efectos".

Prisiones añade que, en caso de que sea necesario, se deberá dar apoyo lingüístico y que "toda la información que requiera la persona solicitante sea facilitada a la mayor brevedad".

Asimismo, se ordena que haya un registro y anotación en el expediente personal tanto si consta esta documentación como si no existiera total o parcialmente, al objeto de contabilizar todas las solicitudes de regularización.

En este sentido, la asociación profesional de trabajadores penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) ha denunciado la "celeridad en regular medidas que buscan un beneficio en la población reclusa" frente a lo que consideran un "silencio" de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a reivindicaciones de los trabajadores.

Entre las reivindicaciones han citado el "retraso injustificado" para reconocer la condición de agente de autoridad a través de la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria o la implantación de medidas de concentración horaria para reducir desplazamientos innecesarios.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

3-1. Remontada, polémica y victoria del Dépor para dormir en puesto de ascenso directo

Infobae

Hallan tres inmigrantes muertos y otros dos vivos en una patera a la deriva en Cartagena

Infobae

Dos toros de una gran corrida apagan, cornada incluida, la pasión morantista de Sevilla

Infobae

Sabalenka: "Madrid es una de mis ciudades favoritas, estoy aquí para dar mi mejor tenis"

Infobae

La cornada sufrida por Morante en Sevilla, "muy grave" según los médicos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La isla de Lanzarote le quita el contrato que lleva el agua a 208.000 vecinos al Gobierno de Ayuso

La isla de Lanzarote le quita el contrato que lleva el agua a 208.000 vecinos al Gobierno de Ayuso

Primer día de la regularización presencial de migrantes: esperas de “más de cuatro horas” en Barcelona frente a la fluidez en otras comunidades

La mujer de Bárcenas asegura que vivía “absolutamente aterrorizada”: creía que la seguía la prensa, sin sospechar que se trataba de la ‘operación Kitchen’ de Interior

La Policía Nacional detiene a un profesor de primaria en Barcelona con más de 100.000 archivos de pornografía infantil

La Unión Europea confirma que la suspensión del acuerdo con Israel no saldrá adelante al carecer de la mayoría cualificada necesaria entre los Veintisiete

ECONOMÍA

Principio de acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para garantizar la jubilación parcial a los trabajadores de las administraciones públicas

Principio de acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para garantizar la jubilación parcial a los trabajadores de las administraciones públicas

El Gobierno llevará el martes al Consejo de Ministros su ‘megaplan’ de vivienda con ayudas récord a la compra y al alquiler

La prórroga del alquiler une a los votantes de PSOE, PP, Sumar y Vox: tres de cada cuatro españoles apoya la medida

Ni una ni dos: estas son todas las veces que puedes cambiar el testamento y cómo hacerlo, según expertos

El ladrillo se resquebraja: la construcción en España sufre una de las mayores caídas de la UE, un 10,2% el último año

DEPORTES

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

Carlos Alcaraz deja en el aire su presencia en Roland Garros debido a su lesión de muñeca: “No puedo dar un plazo para volver”

Martín Landaluce estrena top100 en el Mutua Madrid Open: “Es muy especial verme ahí. Creo que es algo que todos desde pequeños queremos”

Paula Badosa regresa al Mutua Madrid Open en busca de recuperar su mejor nivel: “Cuando me encuentre a mí misma el tenis va a salir”

Rafa Jódar, ante su debut en el Mutua Madrid Open: “Estos torneos son nuevos para mí. Tengo que coger experiencia”