“Máxima precaución” con Lookman y Sorloth “para evitar el riesgo de una lesión”

Majadahonda (Madrid), 20 abr (EFE).- El extremo Ademola Lookman y el delantero Alexander Sorloth, jugadores del Atlético de Madrid, “terminaron la final de la Copa del Rey con molestias”, con lo que seguirán “un plan individualizado los próximos días” para “evitar el riesgo de lesión”, según informó el club.

“Los servicios médicos del club les han realizado pruebas que aconsejan la máxima precaución para evitar el riesgo de lesión, por lo que seguirán un plan individualizado en los próximos días, trabajando al margen del grupo”, afirmó el Atlético.

“La evolución de dichas molestias marcará su regreso a los entrenamientos con sus compañeros”, añadió el parte médico publicado en sus canales oficiales.

Ambos serán previsiblemente baja para el encuentro de este miércoles en LaLiga EA Sports contra el Elche. EFE