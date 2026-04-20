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La salida del autobús de la Real Sociedad de Anoeta desborda la euforia en San Sebastián

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San Sebastián, 20 abr (EFE).- Las celebraciones oficiales por el título de Copa conquistado por la Real Sociedad han desbordado este lunes la euforia en San Sebastián, donde miles de personas se apostan a lo largo del recorrido que el autobús del equipo acaba de iniciar desde el estadio de Anoeta rumbo al Ayuntamiento de la capital guipuzcoana.

Cánticos, bufandas al viento, banderas y camisetas txuriurdin hasta donde alcanza la vista jalonan el camino del autobús descubierto, pintado con los colores realistas y la leyenda 'Txapelduñak' (Campeones), desde el que los jugadores muestran a los seguidores la Copa del Rey conseguida en Sevilla ante el Atlético de Madrid.

Los capitanes, Mikel Oyarzabal e Igor Zubeldia, con la Copa del Rey en sus manos, han encabezado la plantilla realista que ha embarcado en el autobús aclamada por los aficionados que colapsaban los accesos a Anoeta pasadas las 18.00 horas.

Está previsto que, tras abandonar Anoeta, el autobús se adentre en el barrio de Amara para recorrer en un baño de multitudes las calles céntricas de la ciudad, antes de llegar al Ayuntamiento en el que tendrá lugar una recepción oficial antes de ofrecer la copa a la afición desde la balconada de la casa consistorial. EFE

(Foto)

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