El Museo Picasso de Málaga recorrerá la trayectoria de Joana Vasconcelos desde los años 90

Málaga, 20 abr (EFE).- El Museo Picasso de Málaga reunirá una selección de piezas que recorren la trayectoria de la artista portuguesa Joana Vasconcelos desde finales de los años 90 hasta la actualidad en la exposición temporal que inaugurará el próximo 29 de mayo.

La propuesta subraya la transfiguración como núcleo de la obra de esta artista, aludiendo a cómo Vasconcelos transforma y resignifica distintos ámbitos de la realidad, ha informado este lunes el museo en un comunicado.

A través de esculturas e instalaciones monumentales, la artista explora la relación entre las tradiciones portuguesas y el arte contemporáneo, convirtiendo materiales cotidianos como textiles, cerámicas o azulejos en piezas que celebran el patrimonio cultural y la identidad colectiva desde una perspectiva crítica y transformadora.

Entre las instituciones prestadoras destacan la Fondation Louis Vuitton París pour la Création, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), la Colección Berardo o la Colección de Arte de la Fundación EDP / Colección Pedro Cabrita Reis.

La muestra, comisariada por Miguel López-Remiro, director artístico del Museo Picasso de Málaga, refuerza el interés de la pinacoteca en la colaboración internacional y en la presentación de proyectos singulares en el ámbito del arte actual. EFE