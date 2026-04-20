El COI quiere que el fútbol masculino en los Juegos Olímpicos se parezca al Mundial

Madrid, 20 abr (EFE).- El vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Juan Antonio Samaranch, afirmó este lunes que la aspiración de esta organización es que la competición de fútbol masculina de los Juegos sea "un poco más cercana" al campeonato del mundo y confió en que la FIFA acepte esta demanda.

Samaranch desveló esta meta y los contactos que se mantienen con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino durante su intervención en un coloquio titulado 'Geopolítica y deporte' organizado por LaLiga en la sede del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) en Madrid.

"Por parte de FIFA, hay muchas demandas sobre el fútbol femenino y el fútbol 7, y nosotros queremos que la competición masculina sénior sea un poco más cercana al campeonato del mundo. Todos queremos algo, las dos entidades, y creo que vamos a dar pasos adelante muy importantes para conseguirlo. No se si llama geopolítica, pero para nosotros es muy importante", indicó Samaranch.

El vicepresidente de la entidad con sede en Lausana (Suiza) no dio más detalles de los planes del COI, ni cuándo podrían entrar en vigor.

En Los Ángeles 2028, el torneo masculino pasará de tener dieciséis equipos, como en París 2024, a doce selecciones, mientras que en el femenino se ha hecho lo contrario -de doce a dieciséis-.

"Hay un gran deseo de intentar avanzar en algunas cosas (...) El programa va cambiando y evolucionando y a partir de junio de este año habrá noticias de cómo a partir de ahora se va a evaluar el programa actual y cómo va a evolucionar", se limitó a apostillar el directivo español sobre posibles cambios en los deportes incluidos en los Juegos.

En París 2024, compitieron en la categoría masculina de fútbol dieciséis selecciones, con toda la plantilla compuesta por jugadores menores de 23 años, salvo tres sin límite de edad, mientras que en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de este verano participarán por primera vez 48 países.

Samaranch anticipó que el calendario deportivo, y el del fútbol en particular, "se va a complicar y mucho" porque llegará alguna edición de los Juegos de verano que tengan lugar en otoño en el hemisferio norte.

"El calendario se va a complicar y se va a complicar mucho. No puede ser que por el tema del calentamiento global, por la geografía del planeta, por temperaturas en ciertas partes del mundo, el COI tachemos y eliminemos la posibilidad de organizar unos Juegos a la parte meridional. Eso va a cambiar", reflexionó Samaranch.

¿Veremos Juegos Olímpicos de verano en otoño? Sin ninguna duda", apostilló el hijo del que fuera máximo responsable del COI entre 1980 y 2001.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se mostró en contra de que el fútbol gane peso en los Juegos porque saturaría aún más los calendarios de las competiciones nacionales.

Tebas opinó que aumentar la participación de selecciones masculinas de fútbol sería "comprometer" el comienzo en agosto de las principales ligas del mundo que "generan decenas de miles de millones de euros" y "trastocar de nuevo todo el calendario y la estructura de la industria" del fútbol.

"Unos Juegos Olímpicos tocaría a muchísimos países. Ojalá Infantino tenga diplomacia deportiva, consulte y pregunte. Me preocupa. Tendremos que intentar que no se ponga en órbita. Para mí está bien como está, que no sea como un Mundial. Ojalá haya un hueco, se pueda plantear, pero sinceramente no lo veo", defendió Tebas.

El presidente de la patronal de los clubes profesionales de fútbol remarcó que dar más peso a la competición masculina en los Juegos sería saturar más el calendario, disminuir los ingresos de los clubes y afectar al descanso de los futbolistas". EFE