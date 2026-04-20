Detenido en Barcelona un profesor de Educación Primaria por pornografía infantil

Barcelona, 20 abr (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) a un profesor de Educación Primaria por posesión y distribución de pornografía infantil.

Durante el registro en el domicilio del profesor, los agentes intervinieron más de 100.000 archivos con contenido de abuso sexual infantil, según ha informado este lunes la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación comenzó cuando la Policía descubrió durante un rastreo de redes a una persona compartiendo material pornográfico que involucraba a menores de edad a través de redes eDonkey (P2P), la cual, a su vez, distribuía cientos de archivos relacionados con abuso sexual infantil.

El detenido utilizaba una de las redes en línea más usadas en España, donde usuarios de cualquier lugar del mundo pueden ponerse en contacto y, de este modo, realizar descargas así como compartir archivos de cualquier tipo, como imágenes y vídeos de contenido pedófilo.

Fruto de las indagaciones policiales, los investigadores lograron identificar y localizar al sospechoso, un profesor que ejercía en un centro de Educación Primaria, aunque en el momento de su detención estaba de baja médica.

Durante la entrada y registro en la vivienda del docente, por orden judicial, la Policía intervino el 'hardware' informático y dispositivos de almacenamiento masivo, donde guardaba los ficheros ilegales, en los que se localizaron más de tres terabytes de almacenamiento y más de 100.000 archivos.

En la fase de explotación de este operativo policial participaron conjuntamente la UCC -Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Comisaría General de Policía Judicial-, el grupo 22 de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona (BPPJ) y la Brigada Local de Policía Judicial de Sant Adrià.EFE