Bogas (Endesa) se muestra "pronuclear" por la estabilidad, el precio y reducción emisiones

Madrid, 20 abr (EFE).- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, se ha mostrado "pronuclear" este lunes al asegurar que lo es al considera que es una energía necesaria para la "estabilidad del sistema", "la competitividad" y la "reducción de emisiones".

Bogas ha señalado también en su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga el apagón peninsular del pasado 28 de abril, que está en un 80 % o 90 % de acuerdo con el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) que ha calificado como un plan "atrevido", si bien el modo en el que se aborda la energía nuclear es uno de los aspectos con los que no está de acuerdo.

El directivo ha defendido esta fuente de energía, "no sólo por la estabilidad del sistema, sino por la competitividad de nuestra industria y por la reducción de emisiones".

"La sustitución de las nucleares va a ser por centrales de gas, no por renovables, por lo que el precio va a subir y las emisiones van a subir", ha precisado al defender la energía nuclear.

Preguntado también por las energías renovables, Bogas se ha mostrado convencido de que estas son las que deben marcar el camino.

"Las renovables han contribuido de forma decidida a mejorar el medioambiente y a ser más competitivos, sin ninguna duda, y es la política que hay que seguir", ha señalado preguntado por la política energética del Gobierno.

Así, ha añadido que en 2019 la electricidad en España era un "veintitantos por ciento más cara que en Alemania y un 22 % más que cara que en Francia"; mientras que actualmente es 2 % o 3 % más cara que Francia y un 20 % mas barata que Alemania, que "ha cerrado nucleares y nosotros hemos puestos renovables". EFE