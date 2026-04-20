Barça-Estrella Roja, duelo sin red rumbo a cuartos

Barcelona, 20 abr (EFE).- El Barça y el Estrella Roja disputarán este martes en el Palau Blaugrana (20:45 CET) el primer encuentro de la repesca de la Euroliga, con la obligación de ganar para medirse el viernes a domicilio al perdedor del Panathinaikos-Mónaco, también a partido único, por un puesto en la eliminatorias por el título.

Sólo en caso de volver a ganar este segundo partido, el equipo entrenado por Xavi Pascual se clasificará para los cuartos de final, donde se enfrentaría al líder de la fase regular, el Olympiacos, en una serie al mejor de cinco partidos con el factor pista en contra.

Será la primera vez que el Barça dispute el 'play in' desde su implantación en la temporada 2023-2024, tras terminar este curso en la novena plaza con un balance de 21 victorias y 17 derrotas, y también podría ser la primera vez que se quede fuera de las eliminatorias por el título desde el curso 2017-2018.

El conjunto azulgrana llegará a la cita en un momento de forma irregular, con un balance de tres victorias en los últimos cuatro partidos entre todas las competiciones, y tras cortar una racha de tres derrotas europeas con la victoria del pasado viernes contra el Bayern Múnich (95-69).

Ambos equipos acudirán al Palau Blaugrana tras perder el domingo en sus respectivos campeonatos: 90-80 el Barça en Lleida y 81-74 el Estrella Roja en la pista del Partizan, una derrota que se suma a la encajada frente al Real Madrid (103-82) en la última jornada de la Euroliga.

Asimismo, el conjunto catalán ha ganado los dos precedentes del curso: 79-89 en Belgrado en diciembre y 92-88, tras una prórroga, a finales de marzo en Barcelona. Pese al resultado final, ambos fueron partidos exigentes, en los que el Barça supo contrarrestar su inferioridad física para superar el listón del cuadro balcánico.

Y es que el bloque entrenado por Sasa Obradovic, décimo en la fase regular empatado con el Barça, destaca por la combinación de físico, talento y fondo de armario, con el alero Jordan Nwora (17,1 puntos y ,5 rebotes de media), los bases Codi Miller-McIntyre (12,4 y 7,5 asistencias) y Jared Butler (13,3 y 3,7) y el ala-pívot Chima Moneke (14,1 y 6,5 rebotes) entre sus referentes ofensivos.

El equipo catalán deberá redoblar esfuerzos cerca del aro, pues el cuadro serbio es el primero en capturas totales (38) y el segundo en rebotes ofensivos (13,3), minimizar las pérdidas, apretar en la defensa del uno contra uno y mover el balón rápido en ataque para descolocar a un rival que cierra bien la pintura y se siente cómodo con la defensa de cambios.

En este sentido, el regreso del base Tomas Satoransky tras cuatro partidos de ausencia ha reestructurado la ofensiva del Barça, que no podrá contar con el lesionado Nico Laprovittola, pero confía en la aportación coral de los veteranos Will Clyburn, Kevin Punter, Tornike Shengelia y Jan Vesely, así como en la energía de Darío Brizuela y Joel Parra desde el banquillo, para seguir vivos en Europa. EFE