3-1. Remontada, polémica y victoria del Dépor para dormir en puesto de ascenso directo

A Coruña, 20 abr (EFE).- El Deportivo recuperó la segunda plaza de ascenso directo a LaLiga, sostenido en momentos decisivos por las paradas de Álvaro Ferllo y liderado en la segunda parte por Yeremay Hernández, decisivo para remontar a un Mirandés (3-1) que ve frenada su buena racha y se complica su futuro en la categoría.

El partido, no obstante, estuvo protagonizado por la actuación del colegiado andaluz Álvaro Moreno Aragón, quien perdonó a Álvaro Ferllo la tarjeta roja en la acción que originó el 0-1 del exdeportivista Carlos Fernández.

El enfado del Mirandés con el árbitro no quedó ahí. En el arranque del segundo tiempo, después de que Mario Soriano firmase las tablas en el minuto 52 tras un enorme desajuste defensivo del rival, el árbitro señaló un riguroso penalti de Medrano sobre Alti. A Moreno Aragón le avisaron desde la sala VOR para que revisara su decisión, pero, tras acudir al monitor, la mantuvo. Y Yeremay no perdonó.

En apenas 15 minutos, y después de respirar con el remate al larguero de Carlos Fernández en el añadido del primer tiempo, el Dépor ya tenía la victoria en su bolsillo, algo difícil de creer por lo sucedido en la recta final de la primera parte.

Porque el Dépor empezó mejor, disfrutó de un par de oportunidades claras, pero le faltó acierto: en el minuto 13, después de una gran conducción de Yeremay, Alti remató demasiado cruzado; y dos después, tras un gran pase de Mario Soriano que lo dejó solo ante Juanpa, Luismi Cruz finalizó fatal.

A partir de ahí, el Mirandés se soltó y empezó a generar peligro, casi siempre con Carlos Fernández como protagonista. De un pase suyo nació el primer aviso visitante. Álvaro Ferllo se lució al disparo de Javi Hernández. Apenas tres minutos después, Unax enmudeció Riazor con un tiro al poste. Entre ambas, el árbitro había anulado el gol de Bil Nsongo por fuera de juego de Yeremay Hernández en el arranque de la jugada.

Al Dépor le faltaba fluidez y una indecisión entre Quagliata y Ferllo acabó aumentando su nerviosismo. El portero derribó a Unax y su suerte fue que el colegiado solo le mostró tarjeta amarilla pese al enfado y las protestas de los jugadores 'jabatos'. Carlos Fernández situó el 0-1. El Dépor quedó tocado. Y Riazor se conformó con ese resultado al descanso porque Ferllo volvió a lucirse en el 42 ante Javi Hernández y Carlos Fernández se encontró con la madera en el añadido.

La segunda parte, eso sí, ya fue otra historia. El Dépor metió una marcha más y no tardó en encontrar su premio. Mario Soriano igualó, antes de que el Mirandés se enfadase nuevamente con el árbitro por el penalti señalado a Medrano. Yeremay, la gran novedad en el once inicial, puso el 2-1.

El golpe dejó sin respuesta al equipo de Antxon Muneta, al que el extremo canario, con una espectacular carrera por banda izquierda, sentenció al regalarle el tercero a su compañero Nsongo en el minuto 71. En la recta final, el Mirandés se volcó y rozó el gol antes de que el árbitro, en el descuento, le regalara un penalti que Ferllo detuvo a Javi Hernández.

- Ficha técnica:

3 RC Deportivo: Álvaro Ferllo: Ximo Navarro, Noubi, Loureiro, Quagliata; Alti, Riki (José Ángel, min.84), Mario Soriano (Cristian Herrera, min.88), Luismi Cruz (Villares, min.75); Yeremay (Stoichkov, min.75) y Nsongo (Zakaria Eddahchouri, min.84)

1 CD Mirandés: Juanpa; Novoa, Cabello, Juan Gutiérrez, Medrano; Javi Hernández, Thiago Helguera (Ali Houary, min.76), Rafa Bauza (Aarón Martín, min.88) El Jebari (Pablo Pérez, min.84), Unax del Cura y Carlos Fernández (Siren Diao, min.83).

Goles: 0-1 Carlos Fernández (p), min.42; 1-1 Mario Soriano, min.52; 2-1 Yeremay (p), min.58; 3-1 Bil Nsongo, min.71

Árbitro: Álvaro Moreno Aragón (comité andaluz). Amonestó a Álvaro Ferllo (min.40), Noubi (min.45) por parte del Deportivo, y a Javi Hernández (min.47), Hugo Novoa (min.64) y Siren (min.97) por parte del Mirandés.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 36 de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio municipal de Riazor ante 24.146 espectadores. EFE

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