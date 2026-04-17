Simeone:"Tras lo de la 'Champions', estamos en la tierra y sabemos lo bonito de una final"

Sevilla, 17 abr (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó en vísperas de la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad de este sábado en La Cartuja de Sevilla que, tras "lo del martes" con el pase a las semifinales de la 'Champions' ante el Barcelona, "ahora" están "en la tierra" y saben "lo bonito que es jugar una final".

Antes del entrenamiento en el escenario del partido (21.00 horas), el argentino destacó en la sala de prensa del Estadio La Cartuja "la gran ilusión de ganar" tanto de "los chicos del Atlético como de los de la Real" ante esta final de la Copa del Rey Mapfre, que quiso desligar del "paso muy bonito" que dieron el martes, "como es una semifinal", y que les puso "arriba". "Pero ahora volvemos a la tierra, que es lo que cuenta, y en la tierra estamos", recalcó.

"Los dos equipos daremos todo por ganar. Sabemos de las dificultades que habrá ante un equipo competitivo como la Real, que sabe defender y atacar, por fuera y por dentro, con gente joven y de calidad, y esperamos llevar el partido al lugar donde le podamos hacer daño", manifestó el técnico rojiblanco. EFE

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