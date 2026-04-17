Griezmann: "Queremos regalarnos la Copa que este vestuario se merece"

Sevilla, 17 abr (EFE).- El delantero francés Antoine Griezmann aseguró este viernes que en el Atlético de Madrid quieren regalarse "la Copa que este vestuario se merece", en alusión a la final de la Copa del Rey que disputará este sábado en el Estadio La Cartuja ante la Real Sociedad.

El jugador atlético, en la conferencia de prensa de la víspera del partido en el estadio sevillano antes del entrenamiento oficial del equipo, aseguró que está "muy feliz de jugar una final" y "preparado para afrontar un partido muy difícil, en el que habrá que darlo todo en el campo".

El francés, que el pasado marzo cumplió 35 años, insistió en que está "con mucha ilusión, ganas y alegría" de disputar este encuentro ante la Real, club del que destacó que le abrió "las puertas que en Francia" le cerraron, al recordar que llegó con 14 años y estuvo cinco temporadas en la formación guipuzcoana. EFE

(foto) (vídeo)