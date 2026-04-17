Álvarez (UGT) cree que Ayuso "desprecia a parte del mundo" al hablar de "narco-Estados"

Barcelona, 17 abr (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "desprecia a una parte del mundo" al calificar de "reunión de narco-Estados" el foro de líderes socialistas y progresistas globales que se celebra en Barcelona.

"Madrid no se merece una presidencia con este lenguaje antidemocrático, contrario a los intereses generales de España", ha dicho el secretario general del sindicato a los medios en el marco de ese foro.

Los líderes políticos que han acudido a la cumbre Global Progressive Mobilisation "son personas elegidas por su países, por lo menos con la misma legitimidad que tiene ella o que tiene (el presidente del Gobierno, Pedro) Sánchez", ha agregado Álvarez.

Para el representante sindical, "lo mínimo que se puede hacer en las relaciones internacionales es tener respeto".

Sobre la cumbre, ha sostenido que es "extraordinariamente positiva para la gente que pensamos que la vía no es la guerra", "no es acabar con el Estado del bienestar" y "no es acabar con los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas".

"Me parece un gran éxito del presidente Sánchez", ha recalcado Álvarez, que cree que el foro marca "una nueva etapa desde el punto de vista global, en la que afortunadamente España, y en este caso Barcelona, tiene un gran protagonismo". EFE

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