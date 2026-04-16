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Plexus Tech se apoya en Granero para irrumpir en el deporte con inteligencia artificial

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Madrid, 16 abr (EFE).- Plexus Tech anunció este jueves su entrada en la industria del deporte con el lanzamiento de una nueva división especializada en inteligencia artificial, tras adquirir una participación mayoritaria en Olocip, firma fundada por el exfutbolista Esteban Granero, con el objetivo de reforzar el uso de datos y analítica avanzada en la toma de decisiones deportivas.

La compañía gallega explicó que esta nueva línea estratégica busca impulsar la transformación del sector deportivo mediante el uso de datos, analítica avanzada e inteligencia artificial, en un contexto en el que la tecnología gana peso en la competitividad, la gestión y la relación con las audiencias.

Plexus Sport nace con vocación de dar servicio a todo el ecosistema del deporte, incluyendo clubes, competiciones, estadios, marcas, patrocinadores y operadores audiovisuales, así como aficionados e inversores, integrando capacidades tecnológicas y operativas en una propuesta global, informó en un comunicado oficial la empresa.

La incorporación de Olocip, que mantendrá su marca como unidad especializada, permitirá reforzar el análisis de rendimiento, el 'scouting' y la toma de decisiones basada en inteligencia artificial, dentro de una plataforma de crecimiento que prevé sumar nuevas capacidades y compañías.

Por su parte, Granero subrayó que "Olocip surge del conocimiento del deporte desde dentro" y destacó que su integración en Plexus Sport permitirá "ampliar nuestro impacto dentro de un proyecto que entiende el deporte como una industria global". EFE

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