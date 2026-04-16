Joaquín Rocamora: "El grupo será muy exigente"

Redacción deportes, 16 (EFE).- El seleccionador español femenino de balonmano, Joaquín Rocamora, no dudó en calificar de "muy exigente" el grupo en el quedó encuadrado el conjunto español en la primera fase del Europeo 2026, en la que las Guerreras se medirán con los equipos de Dinamarca, Turquía y Grecia.

"Estando en el bombo 2 era obvio que íbamos a tener uno de los rivales más potentes, y en este caso ha sido Dinamarca, una selección que ha estado peleando en estos últimos años por todos los podios, lo que la convierte en la gran favorita del grupo", señaló Rocamora en declaraciones difundidas por la Federación Española.

No obstante, el preparador español insistió en que el conjunto danés, subcampeón en las dos últimas ediciones del Europeo, no será el único peligro para las Guerreras y advirtió del crecimiento experimentado por la selección turca.

"Turquía es una de las organizadoras y está creciendo mucho. Ha apostado por profesionalizarse, contando además con la dirección de técnicos españoles, por lo que van a tener mucha información sobre nuestra manera de jugar y nuestras jugadoras. Creo que va a ser un rival muy incómodo", aseguró Rocamora.

Igualmente incómoda será la selección griega, como ya comprobó la pasada semana el conjunto español en el choque de la fase de clasificación que disputó con el conjunto heleno en Grecia y en el que las Guerreras se impusieron por una ajustado 22-24.

"La semana pasada, en el partido que jugamos en Kozani, vimos que es un rival incómodo y que tiene sus armas", indicó el seleccionador español.

Un Joaquín Rocamora que, pese a todo, insistió en el que el foco debe estar en el propio equipo español y seguir mejorando para lograr una de las dos primeras plazas del grupo que dan acceso a la segunda ronda.

"Lo más importante es que nos centremos en nosotras mismas. Venimos de varios años sin lograr, quizá, los resultados que todo el mundo esperaba y creo que tenemos por delante seis o siete meses para prepararnos y llegar bien a esta cita continental", concluyó Rocamora.EFE