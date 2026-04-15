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Un campeón escocés ultrafondista muere en la montaña al intentar batir un récord

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Londres, 15 abr (EFE).- El ultrafondista escocés David Parrish falleció este sábado mientras intentaba batir el récord del exigente recorrido del Cape Wrath Trail, una de las rutas más duras del Reino Unido, que ya ganó en 2023 y en la que contaba con el segundo mejor tiempo de la historia.

Parrish trataba de completar en el menor tiempo posible los 376 kilómetros que separan Fort William de Cape Wrath, pero en esta ocasión tenía también un componente solidario.

El corredor buscaba recaudar fondos para financiar rescates de montaña en Escocia en memoria de su amigo Luke Ireland, fallecido en 2014 por hipotermia durante una carrera en la montaña.

El corredor, natural de Dumfries y exmiembro de los Royal Marines, fue hallado sin vida por la noche en una zona montañosa remota de Kintail, en el noroeste de las Highlands escocesas y la policía escocesa confirmó que no existen circunstancias sospechosas en su muerte. EFE.

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