Espana agencias

Scariolo: En septiembre hubiera firmado al 101% estar así, sin ninguna duda

Guardar

Madrid, 15 abr (EFE).- Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid de baloncesto, afirmó en la previa del duelo de Euroliga en casa ante el Estrella Roja que, en el arranque de la competición, hubiera firmado al "101%" llegar al partido con el que se cierra la fase regular pudiendo ser segundo de la clasificación.

"En septiembre hubiera firmado al 101% estar así, sin ninguna duda. Y no conocía a priori la gran diferencia de competitividad de esta Euroliga respecto a todas las anteriores. Porque ha sido la más competitiva, la que ha tenido más grandes equipos, la que ha presentado más dificultades de siempre; lo que es un factor añadido", declaró.

Scariolo asegura que todos son "conscientes de la importancia del partido" pese a que ya ha sido "un buen resultado clasificarnos para el playoff directamente": "Ahora queremos dar un paso más y poder intentar ganar este último partido. El hecho de que los hayamos ganado casi todos no nos da ninguna garantía de ganar también el de mañana".

"Nos hemos ganado a través de una temporada regular excelente el derecho de depender de nosotros mismos para estar en una de las primeras tres posiciones. A partir de ahí la regularidad es una cosa y estar al 100% en un partido es otra, muchas veces tiene razones y causas completamente diferentes", comentó.

El italiano opina que no tacharía la cita de final porque luego hay un playoff aunque cree que es mejor ganar y terminar con ventaja de cancha que no, sin ser esto para él decisivo: "Creo que el equipo está durante los últimos meses, muchos meses, jugando bien, con mucha cohesión, mucha regularidad. Solo en el partido de El Pireo contra el Olympiacos el rival nos ha superado y eso es gracias a nuestra seriedad, nuestra preparación, nuestra organización, nuestra cohesión y nuestro esfuerzo".

Por otro lado se refirió al formato actual de la Euroliga, que seguirá manteniéndose la próxima campaña: "Entiendo las razones de los clubes de buscar, quizá con un número enorme de partidos, los recursos que quizá no se han sido capaces de generar de otra forma, sobre todo de las ligas que no han sido capaces de hacer crecer su movimiento como España".

"Es una postura respetable, pero como hombre de cancha para mi no es una buena fórmula porque enfocado en un calendario donde hay competiciones nacionales, copas, ventanas, etc... genera un colapso que no ayuda a la calidad del juego. No hay que matar a la gallina de los huevos de oro porque luego los huevos no salen y no son ni de oro ni de nada. No me gusta, sé que no le gustan los jugadores y no sé qué postura tomarán; creo que se puede encontrar maneras mejores de buscar recursos sin sobrecargar a los jugadores y perjudicar la calidad del juego", completó. EFE

Últimas Noticias

Un pleno sin debate Sánchez-Feijóo y con la resaca del incidente del diputado de Vox

Infobae

El Gobierno reconocerá a Ernest Lluch con motivo del 40 aniversario de la ley de sanidad

Infobae

Confirman la absolución de Villarejo por supuesto espionaje en una pieza del caso Tándem

Infobae

Collboni presenta el 'maillot' del Grand Départ de un Tour "para la historia"

Infobae

Giráldez: “Queremos vivir una noche histórica”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso concederá la Medalla de Oro de la Comunidad a María Corina Machado y la Internacional a Edmundo González

Ayuso concederá la Medalla de Oro de la Comunidad a María Corina Machado y la Internacional a Edmundo González

El Gobierno de España defiende la pertenencia a la OTAN y la relación con EEUU y subraya que la seguridad “tiene que ser colectiva”

El Gobierno de España ofreció reunirse con María Corina Machado, pero no recibió respuesta

Transportes crea una página para “desmentir los bulos” sobre los accidentes ferroviarios: “Se han detectado informaciones sesgadas y no veraces”

El Supremo archiva la denuncia contra Ayuso por la filtración de los correos de la exconcejala que denunció al alcalde de Móstoles de acoso sexual

ECONOMÍA

Esto dice la ley sobre poner un nuevo periodo de prueba a los empleados si la empresa cambia de dueño

Esto dice la ley sobre poner un nuevo periodo de prueba a los empleados si la empresa cambia de dueño

Esto es lo que pasa si compras o vendes una vivienda con dinero negro: las multas pueden llegar al 150% de lo defraudado

La AIReF advierte de que las ayudas anticrisis elevan la previsión del déficit al 2,6% y ponen en riesgo el cumplimiento del límite de gasto

Más de 3.000 jubilados ya han cobrado las primeras prestaciones del plan de pensiones de la construcción

Los hoteles suben los precios de las habitaciones aunque la ocupación se mantenga igual: viajar vacía el bolsillo del turista nacional

DEPORTES

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid sufre, pero sigue soñando en la Champions: elimina al FC Barcelona gracias al resultado del Camp Nou y se mete en semifinales

Una ciudad impulsada por la MLS y donde también debuta Estados Unidos: así es el país donde España inicia su camino en el Mundial 2026

Musso se gana la noche más grande: Simeone elige al argentino y jugará la vuelta de octavos de Champions pese a la vuelta de Oblak