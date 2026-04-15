Medjedovic,tras eliminar al 'top ten' De Miñaur: "Es la victoria más grande de mi carrera"

Barcelona, 15 abr (EFE).- El serbio Hamad Medjedovic, número 88 del ranquin ATP, reconoció este miércoles tras eliminar (6-3 y 6-4) en octavos de final del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó a Alex de Miñaur, séptima raqueta mundial y tercer cabeza de serie del torneo, que se trata de "la victoria más grande" de su carrera.

"Creo que lo es al 100%. Estar por primera vez en unos cuartos de un ATP 500, venciendo a Alex… todos sabemos lo bueno que es. Es algo muy especial y creo que probablemente sea la victoria más grande de mi carrera", expresó el tenista balcánico en la zona mixta del Real Club de Tenis Barcelona-1899.

El jugador serbio, que venía de la fase previa, explicó además que no afrontó el duelo con incertidumbre, ya que conocía el estilo de juego del australiano tras su enfrentamiento en la primera ronda del Masters 1000 de Australia de este mismo 2026, donde perdió. Aun así, matizó que las condiciones de la tierra batida le favorecían en esta ocasión.

"Sabía que en pista dura se siente más cómodo, así que en tierra batida tenía más opciones contra él. Incluso después de jugar contra él en Australia, creo que pude hacerlo mejor en ese partido, sobre todo después de ganar el primer set. Así que ya sabía lo que me iba a encontrar, conocía bien su estilo de juego", apuntó.

Finalmente, tras lograr la victoria más destacada de su carrera a sus 22 años, Medjedovic evitó fijarse objetivos concretos en el ATP 500 barcelonés y subrayó su intención de mantener el nivel mostrado.

"No tengo ningún tipo de expectativas en cuanto a resultados. Estoy jugando muy buen tenis y quiero seguir así en este torneo y en los siguientes. Ese es el único objetivo: mantener el impulso, sentirme bien en pista y dar mi mejor nivel", afirmó. EFE

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