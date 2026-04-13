Carlos Martínez se despide de Soria: "No es solo un cargo, es una forma de servir y vivir"

Soria, 13 abr (EFE).- El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, ha cerrado este lunes su etapa como alcalde de Soria tras 19 años al frente del Ayuntamiento para incorporarse a las Cortes de Castilla y León, con una "emotiva y dura" despedida "no solo de un cargo, sino de una forma de servir y vivir”.

Así lo ha manifestado Martínez en su última sesión plenaria como alcalde de la capital, en la que ha estado arropado por su equipo de gobierno, su familia y amigos, además de multitud de sorianos que han querido acompañarle en su último día como regidor.

El ya exalcalde de Soria ha reconocido la dificultad de momentos como este en el que las palabras "no llegan a expresar lo que uno siente y no alcanzan a resumir tantas vivencias" en una tierra por la que ha confesado sentir "el máximo respeto y gratitud".

Martínez ha recordado "la emoción y el vértigo" con que asumió el cargo en 2007, cuando comenzó a luchar por un objetivo claro desde el principio: "Hacer que Soria fuera oída y atendida, que no fuera ni más ni menos que nadie".

En un discurso cargado de referencias al Juan de Mairena machadiano y a Mercedes Molina, Martínez ha asegurado que los conceptos de humildad y honestidad que aprendió de sus padres le han ayudado a entender qué es la política en su totalidad.

"No es solo gestión, sino también una forma de comportarse y de ser", ha señalado Martínez, convencido de que lo más duro de ser político son "las dudas y noches sin dormir" porque "hay que tomar decisiones que no pueden gustar a todo el mundo o problemas que no tienen solución".

Tras casi dos décadas al frente del Consistorio, el socialista ha reforzado su defensa de la política local en momentos tan complicados como una crisis económica, una pandemia o una guerra, ya que "la política local es la primera puerta a la que llaman los ciudadanos cuando todo falla".

En este sentido, Martínez ha llenado su discurso de agradecimientos a su equipo municipal y a su familia por sostenerle "siempre", sin dejarle caer, porque, a su juicio, una buena política local depende, en gran medida, "de un equipo con unos engranajes perfectos y una gran vocación de servir al ciudadano".

Tras un repaso de su 19 años como alcalde, ha llegado el momento que "nunca" pensó que llegaría, el de la despedida del Ayuntamiento de Soria para dar "un paso a un lado" aunque, ha asegurado que, no se irá nunca de Soria: "Me quedo como un soriano más, con la misma forma de entender la vida y política que hace 20 años".

A modo de despedida, Martínez ha utilizado una cita de Concha de Marco para expresar con lo que se queda de su paso por la Alcaldía, donde "lo importante es hacer algo que permanezca".

El socialista ha pedido perdón a los sorianos por "todos los errores cometidos estos años" pero con la esperanza de que la ciudadanía sienta "que ha merecido la pena": "Hay que seguir defendiendo una política que merezca la pena, porque Soria y la democracia lo merecen", ha concluido.EFE

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