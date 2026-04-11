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Montero presentará este sábado en Cádiz su plan para una "nueva sanidad pública andaluza"

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La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones del 17 de mayo, María Jesús Montero, presentará este sábado, 11 de abril, en un acto en el Parador de Cádiz su plan para una "nueva sanidad pública andaluza".

Así lo avanzaban este viernes a Europa Press fuentes del PSOE-A, que han detallado que la presentación del denominado 'Plan Montero' se celebrará a partir de las 11.00 horas en el Parador de Cádiz.

En dicho acto, María Jesús Montero, acompañada por diferentes colectivos, "analizará la situación de colapso que vive la sanidad andaluza y explicará las propuestas socialistas para revertir el grave deterioro que sufre desde hace más de siete años", los que lleva gobernando el líder del PP-A, Juanma Moreno, según han agregado las mismas fuentes.

La candidatura de la dirigente socialista apuesta por "una sanidad universal, pública, de calidad, eficiente y para todos los andaluces, con los mejores profesionales y la tecnología más vanguardista".

María Jesús Montero ha venido incidiendo en las últimas semanas, y desde que el presidente de la Junta convocó las elecciones para el 17 de mayo, en la idea de que en estos comicios los andaluces se juegan "la vida" y su salud, así como que esta cita con las urnas debe servir como "referéndum" sobre la situación de la sanidad pública, que a juicio de los socialistas se encuentra "peor que nunca" antes merced al "deterioro" que ha sufrido con el Gobierno de Juanma Moreno.

La líder del PSOE-A suscribió además el pasado miércoles el 'Manifiesto para Recuperar la Sanidad Pública Andaluza' elaborado por las Mareas Blancas, que este domingo, 12 de abril, han convocado movilizaciones en las ocho capitales andaluzas que cuentan con el apoyo de los socialistas.

La secretaria general del PSOE-A continuará así este sábado con agenda en Cádiz, donde ya este viernes ha mantenido por la mañana una reunión el comité de empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de la ciudad, y por la tarde ha encabezado la reunión del Comité Director --máximo órgano de la federación socialista andaluza entre congresos-- para validar las listas con las que el partido concurrirá a las elecciones del 17 de mayo por las ocho provincias.

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