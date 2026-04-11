Isaac y Akor Adams, delantera del Sevilla; el Atlético sale con cuatro canteranos

Sevilla, 11 abr (EFE).- Isaac Romero y el nigeriano Akor Adams serán los delanteros del Sevilla en el partido de la trigésima primera jornada de LaLiga que disputa este sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Atlético de Madrid, que saca hasta cuatro jugadores de la cantera: Javi Boñar, Juio Díaz, Dani Martínez y Rayane Belaid.

El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, también mete de inicio a muchos jugadores formados en la cantera hispalense, como el propio Isaac Romero, Juanlu Sánchez, Joaquín Martínez 'Oso' o Kike Salas.

El técnico del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, que le da a este partido un papel secundario, a tres días de jugarse el pase a las semifinales de la Liga de Campeones contra el Barcelona y a una semana de disputar la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, tiene hasta siete bajas y ha incluido en el once a algunos canteranos, como los laterales Javi Boñar y Julio Díaz, el central Dani Martínez o el mediapunta Rayane Belaid.

El Sevilla pone a Odysseas Vlachodimos; Juanlu, Castrín, Kike Salas, Oso; Gudelj, Agoumé; Manu Bueno, Rubén Vargas; Isaac y Akor Adams.

El Atlético saca de inicio a Musso; Boñar, Pubill, Dani Martínez, Julio Díaz; Almada, Mendoza, Obed Vargas, Rayane; Álex Baena y Sorloth. EFE