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El CGPJ aprueba un protocolo para consultas de los jueces sobre el uso de la IA

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Madrid, 10 abr (EFE).- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado un protocolo para la gestión de las consultas de los jueces y magistrados sobre la utilización de sistemas de inteligencia artificial (IA) en el ejercicio de la actividad jurisdiccional.

A raíz de la aprobación en enero de la Instrucción 2/2026 sobre el uso de programas de IA, los miembros de la carrera judicial han ido elevando sus consultas sobre estos sistemas y sus usos permitidos y prohibidos, ha informado este viernes el CGPJ en una nota de prensa.

Según dicha instrucción, los miembros de la carrera judicial solo podrán utilizar las aplicaciones de inteligencia artificial que les sean facilitadas por las administraciones competentes en materia de justicia y hayan pasado el control del CGPJ, o aquellas que les sean proporcionadas directamente por el órgano de gobierno de los jueces.

La instrucción considera usos permitidos de la IA para la búsqueda y localización de información jurídica, la recuperación de antecedentes procesales, el análisis, clasificación y estructuración de información, documentos y datos con fines de organización, comprensión o apoyo al estudio del asunto, o elaboración de esquemas, resúmenes o borradores de trabajo interno, siempre que no tengan carácter decisorio ni sustituyan la redacción personal.

El Pleno del CGPJ informó a su vez el pasado 25 de marzo acerca del anteproyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que en su artículo 5.7 otorga a la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos (DSYCPD) del órgano de gobierno de los jueces la función de autoridad de vigilancia de mercado respecto de los sistemas de IA de alto riesgo.

De este modo, el CGPJ ha acordado ahora que, en lo relativo a sistemas biométricos utilizados en el ámbito de la Administración de Justicia, las consultas sobre esta materia se centralicen en la DSYCPD.

Esta comisión elaborará un borrador técnico-jurídico de respuesta previa consulta, cuando sea necesario, a los órganos técnicos del CGPJ -como el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ)- y lo presentará a la Comisión de Innovación Tecnológica y Transformación Digital para su estudio y valoración.

La respuesta definitiva será remitida al órgano jurisdiccional, administración, persona o entidad consultante y será publicada en la página web del Poder Judicial -tanto en la parte pública como en la reservada a los miembros de la Carrera Judicial-, garantizando así la transparencia y la disponibilidad pública de los criterios interpretativos adoptados.

Las consultas y las respuestas estarán disponibles en un enlace, correspondiente a la sección de Informes del apartado dedicado a la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos.

El CGPJ ha hecho público este acuerdo después de que saliera a la luz que su comisión disciplinaria ha abierto expediente a un magistrado que empleó inteligencia artificial, en concreto ChatGPT, para redactar el borrador de una sentencia y que enfrenta una posible sanción de suspensión y multa.EFE

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