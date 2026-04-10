Domínguez: "Valladolid tiene un modelo de juego muy reconocible"

Cangas de Morrazo (Pontevedra), 10 abr (EFE).- Quique Domínguez, entrenador del Frigoríficos del Morrazo, elogió este viernes el Atlético Valladolid, al que su equipo visita el sábado en el Polideportivo Huerta del Rey.

“Valladolid tiene un modelo de juego muy reconocible, con una plantilla que viene trabajando con muy pocos cambios en los últimos años y que responde a ese modelo tan marcado. Además, con un gran físico tanto en el centro de la defensa como en toda su primera línea”, afirmó en una rueda de prensa.

Al técnico gallego le preocupa “la altura” de los pivotes del conjunto dirigido por David Pisonero, así como “la efectividad” de sus extremos en las acciones de contraataque.

“Tiene jugadores con mucha altura, pivotes por encima de los 2 metros que te obligan a un extra de desgaste y de estar pegándote continuamente en esas situaciones de dos contra dos. Es un equipo muy peligroso en las transiciones, que convierte los errores del rival en transiciones porque tiene extremos de mucha calidad”, ahondó.

Pese a que los pucelanos se han alejado de la pelea por la quinta plaza tras perder en la pista del Villa de Aranda, Domínguez no espera a un rival “relajado” porque “siempre es un equipo competitivo y más jugando en su casa”.

Por eso, avisó a sus jugadores de que necesitarán hacer un partido “muy completo” para sumar algún punto en el Polideportivo Huerta del Rey, donde, puntualizó, será fundamental “reducir” las pérdidas de balón y estar “sólidos” a nivel defensivo.

“Venimos de una victoria de mucho valor, en un partido en el que nuestro nivel defensivo y ese combo que siempre es defensa-portería fue una de las claves. En Valladolid, será fundamental mantener ese buen rendimiento atrás, pero para ganar y competir allí habrá que hacer muchas cosas bien. Necesitaremos ser más regulares porque sigue siendo uno de nuestros talones de Aquiles. Seguimos teniendo muchos altibajos, parciales que encajamos que necesitamos”, sentenció. EFE

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