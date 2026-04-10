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Aday Mara, Awa Fam, Laia Font... así es la nueva Gen Z en España

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Paula Yue Alonso

Madrid, 10 abr (EFE).- Aday Mara, Awa Fam, Laia Font... o cracs del fútbol como Lamine Yamal. La generación Z emergente en España pisa fuerte. Irrumpe con determinación en un contexto inédito; nunca antes los jóvenes deportistas habían estado tan expuestos mediáticamente, ni habían contado con tantos recursos tecnológicos y científicos a su alcance. Nuevos retos, pero también oportunidades, en la gestión deportiva del alto rendimiento.

El pívot zaragozano Aday Mara acapara titulares tras convertirse en el primer español en ganar la liga universitaria de baloncesto en Estados Unidos. Su nombre se suma a una lista cada vez más nutrida, como el de Lamine Yamal, consolidado en el primer equipo del FC Barcelona antes de cumplir los 18 años; el tenista Carlos Alcaraz, que ya ha reescrito los límites de la precocidad en el tenis mundial al convertirse en el más joven de la historia en completar la carrera Grand Slam; o el de Awa Fam, una de las grandes promesas del baloncesto femenino que recientemente anunció su ingreso en la liga internacional Project B y de quien se especula podría salir en los dos primeros puestos del próximo 'draft' de la WNBA.

Tecnología avanzada en el entrenamiento, nuevos modelos de acceso temprano al deporte, incorporación progresiva a entornos de alto rendimiento y una planificación cada vez más rigurosa son los ingredientes necesarios para que proliferen nuevos deportistas, se consoliden en la élite y aseguren el relevo competitivo, afirman a EFE desde el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Los primeros pasos de esta receta del éxito es la detección temprana. El programa Team España Futuro creado en 2022 por el CSD busca específicamente la identificación de estos jóvenes deportistas y les garantice las condiciones óptimas para su desarrollo.

A este esfuerzo se suman en paralelo nuevas estructuras competitivas como la Liga U22 en baloncesto, promovida por el propio CSD junto a la Federación Española y la ACB, y que busca “la consolidación de un ecosistema en el que desarrollar una carrera de éxito en España sea una opción real y competitiva”.

Además, el organismo destaca la necesidad de fortalecer las competiciones de deporte escolar y universitario que faciliten una transición natural hacia la élite y también los valores y hábitos que marcarán la trayectoria deportiva.

De 2018 a 2025, el Gobierno de España invirtió más de 2.100 millones de euros con el objetivo de “reforzar los programas de detección de talento” y “mejorar la conciliación entre formación académica y deportiva” para “facilitar la consolidación de nuevas figuras en la élite”.

Nuevos nombres de deportistas se suman al contexto del año 2026, como el jugador de voleibol César Irache, el más joven de la selección absoluta; o la gimnasta Laia Font, que firmó su primer oro en Copa del Mundo en El Cairo a inicios de esta semana. Al mirar la fecha de nacimiento de todos, ninguno ha nacido antes de 2003. EFE

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