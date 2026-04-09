Aitana Bonmatí empieza a trabajar con el grupo

Barcelona, 9 abr (EFE).- La centrocampista del Barcelona Aitana Bonmatí, lesionada desde finales de noviembre por una fractura en el peroné izquierdo, ha empezado a trabajar con el grupo, según ha informado este jueves el club azulgrana.

La triple Balón de Oro ha completado este jueves el primer entrenamiento cinco meses después de ser operada el pasado 2 de diciembre de la fractura transindesmal del peroné izquierdo que sufrió en un entrenamiento con la selección española.

Aitana se encuentra ya en la última fase de su recuperación. Su objetivo es llegar al tramo final de la temporada para ayudar al equipo azulgrana, que podría ser campeón de la Liga F si gana al Espanyol en la próxima jornada y se enfrentará al Bayern Múnich en las semifinales de la Liga de Campeones.

La futbolista de Sant Pere de Ribes se ha ejercitado en una sesión que, sin las jugadoras internacionales, solo ha contado con la participación de las porteras Gemma y Txell Font y las jugadoras de campo Aïcha, Carla Julià y Adriana.

El equipo de Pere Romeu seguirá su plan de entrenamientos con este pequeño grupo de jugadoras hasta el próximo 20 de abril, cuando está previsto que regresen las internacionales concentradas con sus respectivas selecciones. EFE

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