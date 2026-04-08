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Pedro Martínez: “La liga regular no se ha acabado”

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Valencia, 8 abr (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, valoró la importancia de conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Euroliga tras la victoria de este martes ante el Emporio Armani Milán pero recordó que todavía quedan jornadas pendientes para lograr terminar entre los dos primeros.

“Tenemos que estar muy contentos, pero es preferible si quedamos entre los cuatro primeros. Y si quedamos entre los dos primeros, también es preferible. La liga regular no se ha acabado. Matemáticamente somos top 6, pero quedan dos partidos y los hemos de intentar ganar por muchos motivos”, destacó Martínez en rueda de prensa.

“Para mantener una dinámica buena, una dinámica de buenas sensaciones e intentar ser competitivos”, explicó el técnico ‘taronja’, que se deshizo en elogios hacia el Panathinaikos, rival de este jueves en la jornada 37 de la Euroliga.

“Para mí es uno de los mejores equipos de la competición. Sé que no están entre los dos primeros ahora mismo, pero es un equipo de los dos mejores, pero tenemos que intentar ganar, dar nuestro máximo y quedar lo más arriba que podamos”, valoró el entrenador catalán.

En esa misma línea siguió el ala pívot del Valencia Basket Jaime Pradilla: “Ganó en casa del Barcelona casi arrasando y vienen en buena dinámica. Son un gran grupo de jugadores. Va a ser un partido en el que tenemos que intentar llevar nuestro ritmo y a partir de ahí se decidirá por pequeñas cosas”. EFE

cma/cta/jl

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