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Las ETT y agencias de empleo sellaron 4,36 millones de contratos en 2025

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Madrid, 8 abr (EFE).- Las empresas de trabajo temporal (ETT) y las agencias de empleo en España sellaron 4,36 millones de contratos de puesta a disposición (CPDs) en 2025, según los datos difundidos este miércoles por la patronal Asempleo.

"La progresión de la contratación anual del sector después de la reforma laboral ha sido ascendente, y ha pasado de los 3,6 millones de contratos en 2022 (cuando se puso en marcha la reforma), hasta superar los 4 millones el año pasado, una barrera que no se veía desde 2021", señala Asempleo.

Asempleo explica que en el dato de contratos de 2025 falta información por una "inconsistencia estadística" que afecta también a 2024 e impide hacer una comparativa total homogénea así como detalles por sector o comunidad autónoma.

Sí detalla que de todos los contratos, 2,4 millones fueron iniciales, un 4,8 % más que en el ejercicio anterior.

De ellos, el 81 % correspondió a circunstancias de la producción y el 14 % a la modalidad de fijos discontinuos, lo que, destaca Asempleo, muestra que las ETT operan, precisamente, "allí donde las empresas necesitan flexibilidad responsable y capacidad de respuesta inmediata".

También avanza que los primeros datos de 2026 apuntan a un crecimiento de los contratos con 236.269 CPDs, con un crecimiento del 2,6 % respecto al mismo periodo del año anterior.

"Las ETT y las agencias de empleo siguen siendo una herramienta extremadamente útil para empresas y trabajadores, operando siempre dentro de uno de los marcos regulatorios más exigentes del mercado laboral español", destaca en una nota el presidente de Asempleo, Andreu Cruañas.

"La temporalidad, en una economía como la nuestra, caracterizada por la estacionalidad, campañas y picos de actividad, no puede entenderse como una anomalía, sino como una realidad estructural que debe gestionarse con responsabilidad, transparencia y seguridad jurídica", añade. EFE

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