La Unidad de Subsuelo de la Policía Nacional vuelve a inspeccionar el narcotúnel de Ceuta

Ceuta, 8 abr (EFE).- Un grupo de agentes de la Unidad de Subsuelo de la Policía Nacional y el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) han vuelto a inspeccionar el narcotúnel hallado en el polígono industrial del Tarajal de Ceuta, colindante con Marruecos.

Los agentes de esta unidad están trabajando junto con los especialistas del GOIT una vez que los bomberos de la ciudad han retirado de la mayor parte del agua acumulada en su interior.

Según han dicho a EFE fuentes policiales, la intención de estos agentes es determinar la longitud del narcotúnel así como sus posibles ramificaciones dentro de la investigación abierta.

El GOIT cuenta con equipos especializados como cámaras térmicas, detectores de metales o material para poder perforar roca y hormigón.

Las primeras informaciones han apuntado a que el narcotúnel tiene 19 metros de largo hacia abajo, 1,20 metros de altura y 80 centímetros de ancho, pero todavía se sigue trabajando debido a que se encuentra inundado de agua.

Una patrulla de la Policía Nacional permanece custodiando la nave industrial del Polígono del Tarajal donde se encuentra el narcotúnel, justo pegado a la frontera con Marruecos y por donde se estima que se introdujeron gran cantidad de toneladas de resina de hachís del vecino país.

Los agentes mantienen precintadas esta nave y la contigua, donde se encuentra la instalación. EFE