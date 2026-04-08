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La portuguesa Rita Campos, baja para la próxima temporada en el Costa del Sol

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Málaga, 8 abr (EFE).- La pivote portuguesa Rita Campos no continuará en la plantilla del Costa del Sol Málaga la próxima temporada 2026-27 en la Liga Guerreras Iberdrola, informó el club andaluz.

Campos y el equipo malagueño, tercer clasificado de la liga regular en la máxima categoría femenina del balonmano español, separarán sus caminos para el próximo curso, después de que la internacional portuguesa haya disputado hasta el momento 21 partidos en su primera temporada con el Costa del Sol entre la Liga Guerreras y la Copa Europea EHF.

Durante su estancia en el Costa del Sol Málaga, con 15 goles anotados hasta el momento, Rita Campos también ha sido una habitual con la selección portuguesa, con la que jugó la fase de clasificación para el Campeonato de Europa de 2026, y a partir de la próxima campaña afrontará una nueva aventura en su carrera a sus 24 años.

Tampoco seguirán en el Costa del Sol Málaga la próxima temporada su compatriota Joana Resende, Silvia Arderius y la brasileña Isa Medeiros, mientras que han renovado sus contratos la guardameta Merche Castellanos, la central Martu Romero y la primera línea argentina Rocío Campigli. EFE

jrl/cc/jl

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