Espana agencias

Thirty Seconds to Mars anuncia conciertos en Madrid y Valencia en abril de 2027

Guardar

Madrid, 10 abr (EFE).- Thirty Seconds to Mars, la banda de rock comandada por el también actor Jared Leto, ha anunciado este viernes la celebración de dos conciertos en España que tendrán lugar en abril de 2027, concretamente uno en el Movistar Arena el día 8 y otro el día 9 en el Roig Arena de Valencia.

Serán parte de su gira 'A Beautiful Lie vs This Is War', en la que pondrán frente a frente las canciones de dos de sus álbumes más emblemáticos, 'A Beautiful Lie' (2005), que fue su segundo trabajo y despachó más de 2 millones de copias solo en EE.UU., y 'This Is War' (2009), su sucesor, que incluía el éxito 'Kings and Queens', entre otros.

Además, como atractivo añadido de este "tour", la promotora ha anunciado que el exmiembro de la banda Tomo Miličević se reunirá con los hermanos Jared y Shannon Leto, "marcando un regreso al escenario poco habitual y muy esperado".

Las entradas estarán disponibles en venta general el próximo 17 de abril, a partir de las 10 horas. No obstante, habrá dos preventas, una organizada por la plataforma SMusic del Banco Santander desde las 10 horas del día 15 y otra, 24 horas después, para registrados en la web de la promotora de los conciertos, Live Nation.

Inicialmente serán 17 las fechas de la gira europea que arrancará solo dos días antes de recalar en España. Será el 6 de abril en el MEO Arena de Lisboa, con paradas en ciudades como Milán (11 de abril), Múnich (12 de abril), París (26 de abril) o Londres (28 de abril) y final en Dublín el 1 de mayo.

Fue en 2002 cuando esta banda estadounidense lanzó su primer disco homónimo, 'Thirty Seconds To Mars', y su discografía se extiende hasta el momento hasta 'It's The End of the World But It's a Beautiful Day' (2023), el sexto de su carrera, habiendo vendido más de 15 millones de copias de todos ellos, según cifras de su oficina. EFE

Últimas Noticias

El Barça, ante la jueza que lo investiga por el caso Negreira: "El club cumple con todo"

Infobae

Roig confía en que varios becados del programa FER logren medalla en Los Ángeles

Infobae

La jueza de la pasarela de El Bocal cita a declarar el 24 de abril a trece nuevos testigos

La jueza de la pasarela de El Bocal cita a declarar el 24 de abril a trece nuevos testigos

Carmen Calvo: "Quien haya cometido alguna ilegalidad o actividad delictiva, debe responder" ante la justicia

Carmen Calvo: "Quien haya cometido alguna ilegalidad o actividad delictiva, debe responder" ante la justicia

Víctimes Dana 29O insiste en "fraude" del aforamiento de Mazón y critica "estrategia política" de acusaciones populares

Víctimes Dana 29O insiste en "fraude" del aforamiento de Mazón y critica "estrategia política" de acusaciones populares
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Corina Machado recibirá la Llave de Oro de Madrid “por su compromiso con los derechos humanos y la democracia, siendo un símbolo universal”

María Corina Machado recibirá la Llave de Oro de Madrid “por su compromiso con los derechos humanos y la democracia, siendo un símbolo universal”

Un padre separado pide la custodia compartida de sus hijos y un reparto equitativo de los gastos y la Justicia le da la razón: los menores pasarán una semana con cada progenitor

La Fiscalía recurre la condena contra el ex fiscal general del Estado y denuncia la vulneración de cinco derechos fundamentales

El futuro incierto de Rota y Morón pese a la dificultad de reemplazarlas: EEUU estudia abandonar las bases y Sumar propone darles un uso no militar

Detenido un hombre de 23 años como sospechoso de matar a un niño de 11 años en Villanueva de la Cañada, Madrid

ECONOMÍA

El litro de gasóleo sube hasta los 1,91 euros, el mismo precio que antes de la rebaja fiscal del Gobierno

El litro de gasóleo sube hasta los 1,91 euros, el mismo precio que antes de la rebaja fiscal del Gobierno

Estos son los descuentos en los impuestos a los que puedes acceder si tienes familia numerosa y compras una casa

La comunidad autónoma en la que más testamentos se redactan en España: concentra más del 18% del total

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Hay procesos de selección que tienen candidatos seleccionados antes de que se publiquen”

Ignacio de la Calzada, abogado, desmiente un mito sobre las bajas médicas: “Si te despiden estando de baja, gastas paro”

DEPORTES

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”

Ilia Topuria desvela en ‘El Hormiguero’ la negociación de su combate en la Casa Blanca y se dirige a Makhachev: “Ya tuvo excusas una vez, ahora las tiene por segunda vez”

El informe que desnuda la crisis del fútbol italiano: 730 millones en pérdidas, una liga envejecida y la última en agresividad

Las palabras de Alcaraz tras su victoria ante Etcheverry en Montecarlo: “He logrado volver cuando las cosas se han puesto más difíciles”

Alcaraz necesita del tercer set para alcanzar la victoria ante un combativo Etcheverry y certifica su pase a cuartos de final en Montecarlo