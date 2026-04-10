La jueza de la pasarela de El Bocal cita a declarar el 24 de abril a trece nuevos testigos

La jueza que investiga el accidente de la pasarela costera de El Bocal, en Santander, en la que fallecieron seis jóvenes estudiantes y una más resultó herida grave al colapsar la estructura de madera y caer al mar, ha citado a todas las partes personadas en la causa el próximo 24 de abril, viernes, para una nueva sesión de declaraciones.

Ese día comparecerán trece personas, todas ellas en calidad de testigos, entre las nueve y media de la mañana y la una de la tarde, según una providencia de la que ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia en Cantabria.

La titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander escuchará ese día a los superiores jerárquicos y compañeros de la gestora del 112 y de la agente de la Policía Local investigadas, a los operarios y jefa de obra del arreglo de la pasarela en 2024, al ingeniero que firmó el proyecto de construcción en 2014 y a dos ciudadanos que frecuentaban la zona.

Además, ha pedido al Ayuntamiento que aclare si ha incoado expediente sancionador a la agente policial y a Costas que informe sobre los cargos que han ostentado desde 2012 los dos funcionarios investigados.

NUEVOS TESTIGOS CITADOS

En concreto, los nuevos testigos citados a declarar en el marco de esta causa dentro de dos semanas son los superiores jerárquicos y dos compañeros tanto de la agente de la Policía Local como de la gestora del 112 investigadas, después de que el inspector jefe de la Policía Local y el director del Servicio de Emergencias, Samuel Ruiz, hayan respondido al requerimiento de la instructora para que identificaran a estas personas.

La gestora del 112 recibió el día anterior a la tragedia mortal la llamada de un vecino de Monte que alertaba del mal estado de la pasarela de madera y la policía local recibió a continuación el aviso de la empleada de Emergencias. Ambas han comparecido ya ante la jueza, en la primera sesión de declaraciones celebrada el pasado 27 de marzo. La efectiva fue citada como investigada y la gestora como testigo, pero durante su testimonio esta última pasó a tener también condición de investigada para garantizar así su derecho de defensa.

El 24 de abril también se tomará declaración a la jefa de obra y a los operarios encargados del arreglo de la pasarela en 2024, una vez que la contratista ha informado de quiénes fueron las personas que realizaron ese trabajo de mantenimiento; y al ingeniero industrial que firmó el proyecto de construcción de las pasarelas en el año 2014.

Además, se ha citado a dos ciudadanos que frecuentaban la zona de El Bocal antes del siniestro para que trasladen sus impresiones sobre el estado de la estructura.

Estas personas han sido localizadas por el Grupo III UDEV de la Brigada Provincial de la Policía Judicial en respuesta a la petición de la magistrada de que recabaran todo tipo de documentación e información sobre cómo se encontraba la pasarela antes del accidente.

ACLARACIONES AL AYUNTAMIENTO Y COSTAS

Finalmente, la resolución judicial requiere al Ayuntamiento de Santander para que aclare si ha incoado expediente sancionador frente a la agente de la Policía Local investigada.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, informó tres días después del accidente -ocurrió el 3 de marzo- que el Consistorio iba a incoar expediente informativo y sancionador a la agente, de baja laboral desde el siniestro (situación en la que también está la gestora del 112).

La regidora admitió que la cadena del respuesta del Cuerpo había "fallado" al no gestionarse ninguna incidencia tras el aviso del Servicio de Emergencias. Después, se indicó que dicho expediente había quedado paralizado a expensas del proceso judicial.

Por último, la jueza también pide a la Demarcación de Costas en Cantabria que informe de qué cargos y puestos han ostentado desde el año 2012 hasta la actualidad los dos funcionarios que se encuentran investigados en la causa, especificando su respectiva cualificación profesional.

Se trata del jefe de la Demarcación, José Antonio Osorio, en calidad de director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014, al que pertenece la pasarela siniestrada, y el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación, Enrique Rodríguez Sánchez.

CATORCE PARTES PERSONADAS

Hasta la fecha, se han personado catorce partes en el procedimiento. Se trata de la policía local y gestora del 112 investigada, el jefe de la Demarcación, la Dirección de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica, el Ayuntamiento de Santander -ambas administraciones como posibles responsables civiles-, la Fiscalía, la única superviviente del suceso y familiares de las seis víctimas mortales, una de ellas con dos abogados.