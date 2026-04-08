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La Fiscalía y la acusación particular acusan de asesinato machista al policía de Ceuta

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Ceuta, 8 abr (EFE).- La fiscalía y la acusación particular en el juicio contra un agente de la Policía Local de Ceuta acusado de matar de un tiro a su mujer han mantenido que se está juzgando un "asesinato machista" mientras que la defensa ha aludido a la situación mental de su defendido.

La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta acoge este miércoles la segunda sesión del juicio, con jurado popular, por el asesinado de María Ángeles Lozano ocurrido en el 2022 en la vivienda que compartía con su pareja, el agente Alonso Miguel G.D., en la barriada de Parques de Ceuta.

La vista oral, que se repite después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulara la sentencia de 35 años y 6 meses de prisión dictada en 2025, se celebra con otro jurado y otro magistrado titular, en este caso Luis de Diego Alegre.

La fiscal del caso ha pedido al jurado que aplique el "sentido común" ya que el Ministerio Público sostiene que la convivencia entre la víctima y el acusado no era normal, sino que estaba enmarcada en un maltrato habitual que derivó en un asesinato tras una discusión previa.

La fiscal ha aludido a una "prueba fundamental" y una "testigo directo" de todo, la hija mayor del matrimonio, que entonces tenía 17 años.

La acusación particular ejercida por el abogado Javier Cabillas, que representa a la familia de la víctima, sostiene que la declaración de la menor, ahora ya mayor de edad, es la que "casa con la realidad porque ella lo vio todo y ha advertido que lo que sucedió no "fue para nada un accidente".

Por su parte, la abogada del Policía Local ha dicho que "no estamos ante un asesinato machista, fue una tragedia que se produjo en la vivienda familiar, no hubo intención de matar a nadie sino que hubo una discusión caótica por la pérdida de una cita médica".

La abogada ha destacado que el policía es un "enfermo mental" que tiene tres "enfermedades mentales, con ideas delirantes y de prejuicio" y que diez días antes del asesinato su psiquiatra en Algeciras (Cádiz) le dijo a su mujer que estaba muy mal y que debía ingresar en la unidad de agudos del hospital.

En las primeras declaraciones llevadas a cabo este martes, el agente se ha declarado "inocente" mientras que la hija del policía lo acusa de "maltratador y asesino". EFE

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