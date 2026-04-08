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Israel arrestó a un casco azul español en Líbano y lo liberó tras protestar España

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Madrid, 8 abr (EFE).- Militares israelíes detuvieron este martes a un casco azul español en Líbano tras bloquear un convoy logístico de la misión de paz de la ONU (FINUL), que fue liberado en menos de una hora después de que España trasladara su "más enérgica protesta" tanto ante Naciones Unidas como ante Israel.

Así lo ha confirmado este miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles, en declaraciones a los medios tras reunirse con el embajador libanés en España, Hani Chemaitelly, en la sede de la Embajada en Madrid.

Robles ha confirmado el incidente, del que había informado FINUL en su cuenta de X sin mencionar la nacionalidad del militar retenido, y ha explicado que el convoy logístico con soldados españoles tenía como misión proporcionar alimentos al contingente indonesio en su posición en la frontera cuando fueron detenidos por una patrulla de Israel.

En ese momento, un casco azul español fue retenido e "inmediatamente" España trasladó "la protesta más enérgica tanto a Naciones Unidas como, efectivamente, al Gobierno de Israel" y fue puesto en libertad, ha indicado.

"El hecho de que hubiera una detención absolutamente ilegal de un miembro de Naciones Unidas, de un casco azul, en este caso de nacionalidad española, es inaceptable. Y por eso hemos hecho llegar nuestra más enérgica protesta. Finalmente, fue puesto en libertad y hemos exigido que se tomen las medidas correspondientes", ha explicado la ministra.

Tras su protesta, España ha recibido "garantías de que quien realizó ese comportamiento que viola la legalidad va a ser objeto de sanción", ha asegurado.

La ministra ha anunciado que España va a reforzar el contingente militar en Líbano con un equipo médico, que partirá hacia aquel país en los próximos días" hacia la base Miguel de Cervantes, en Marjayún, donde tiene su sede en sector Este de FINUL, que lidera un general español.

Este equipo médico va a atender a los militares que sufran heridas por ataques de Israel en Líbano, dada la complicación de trasladarles a centros hospitalarios de Beirut, como se ha podido comprobar esta Semana Santa con los tres soldados indonesios heridos, ha precisado Robles.

"Era complicado llevarles a centros hospitalarios de Beirut porque muchas veces el espacio aéreo es imposible, hubo que llevarles al centro de Marjayún y por eso vamos a reforzar la parte de asistencia médica", ha señalado.

Robles ha asegurado que las posiciones indonesias en la denominada 'blue line', la línea fronteriza que separa Líbano de Israel, "están sufriendo mucho" y pasan muchas horas en los búnkeres, razón por la cual el convoy español iba a proporcionarles logística. EFE

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