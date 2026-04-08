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Berrettini da la sorpresa en Montecarlo y elimina a Medvedev por un doble 6-0

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Redacción deportes, 8 abr (EFE).- El tenista italiano Matteo Berrettini, número 90 del mundo, eliminó este miércoles en dieciseisavos de final del Masters 1.000 de Montecarlo al ruso Daniil Medvedev, décimo cabeza de serie, por un sorprendente doble 6-0.

Medvedev, tras su abultada derrota, mostró su enfado en la pista de Montecarlo y golpeó siete veces la raqueta contra suelo hasta dejarla inutilizada y en una papelera.

El encuentro apenas duró 51 minutos y es la primera vez que Medvedev pierde por tanta diferencia. Berrettini, que afrontó el encuentro fresco tras la retirada de su rival en la ronda anterior, el español Roberto Bautista, jugó dos sets de ensueño.

"Creo que ha sido una de las mejores actuaciones de mi vida, la estrategia fue perfecta y mis armas funcionaron", declaró Berrettini.

El número 90 del 'ranking' ATP reconoció que no esperaba ganar el partido de esa manera, pero destacó que, gracias a su concentración, "siguió presionando" para poder llevarse el triunfo, el primero que logra de esa forma ante uno de los diez mejores del mundo.

Medvedev no logró plantar cara al italiano en ningún tramo del partido, en el que cometió veintisiete errores no forzados.

Tras esta histórica victoria, Berretini se enfrentará en los octavos de final del torneo monegasco al brasileño Joao Fonseca (40) este jueves. EFE

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