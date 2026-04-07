Arranca el juicio al exministro Ábalos por presunta corrupción en contratos de mascarillas

Madrid, 7 abr (EFE).- El exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos se sienta desde este martes en el banquillo de los acusados junto a su asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia de covid, en 2020.

El juicio se celebra en el Tribunal Supremo entre el 7 y el 30 de abril, días en los que Ábalos y su asesor serán conducidos desde la cárcel de Soto del Real, donde permanecen como presos preventivos desde noviembre.

Se trata del primer juicio del caso Koldo -que tiene más piezas en la Audiencia Nacional-, en el que la Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 y medio para Koldo García, una pena inferior a los 30 años que solicitan las acusaciones populares que lidera el PP.

El comisionista, Víctor de Aldama, investigado en la Audiencia Nacional por un presunto fraude millonario en el sector de hidrocarburos que le llevó a prisión preventiva poco más de un mes, afronta la menor petición -7 años- al contemplar las acusaciones su colaboración con la Justicia, que fue precisamente lo que le sacó de prisión.

Se les acusa de concertarse para aprovechar los cargos de Ábalos, como ministro y secretario de Organización del PSOE, para beneficiar a empresas promovidas por Aldama, entre otras cuestiones, en dos contratos públicos de mascarillas a cambio de presuntas comisiones ilegales.

Más de un centenar de redactores y unos 20 técnicos de 53 medios de comunicación están acreditados para seguir el juicio: 18 de prensa digital, 13 televisiones, 10 radios, 7 agencias -tres de ellas internacionales-, 7 periódicos y 7 programas televisivos, según fuentes del Supremo.

Once testigos: del hijo de Ábalos a su expareja

La primera jornada estará protagonizada por once testigos, entre ellos el hijo del exministro, Víctor Ábalos, y el hermano de Koldo García, Joseba, quien el fiscal cree que fue a la República Dominicana a recoger dinero de comisiones para el exministro y su asesor.

También está citada Jéssica Rodríguez, que fue pareja de Ábalos y cuya contratación en dos empresas públicas centra parte de la acusación, al considerar el fiscal que el exministro promovió su fichaje, pese a que nunca "desempeñó tarea alguna".

Buena parte de la sesión estará centrada en estas contrataciones, sobre las que serán preguntados varios trabajadores de estas empresas, como quien fue jefa de Jéssica Rodríguez.

La expareja de Ábalos deberá responder asimismo sobre el periodo en el que vivió en un piso de Plaza de España, en Madrid, cuyo alquiler sufragaba -según la investigación- un socio de Aldama, Luis Alberto Escolano, también citado. El pago de estas rentas figura entre las presuntas mordidas que el fiscal atribuye a Ábalos.

El último en declarar será el conductor que llevó a la empresaria Carmen Pano -investigada por un fraude millonario de hidrocarburos- a la sede del PSOE para que esta efectuase, siempre según su versión, la primera entrega de 90.000 euros que dice haber llevado. EFE