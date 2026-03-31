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Habilitadas las oficinas consulares como centros de voto para más de 302.000 electores residentes en el exterior

Más de 300.000 ciudadanos con raíces en Andalucía que viven en el extranjero podrán ejercer su derecho a participar en las próximas elecciones autonómicas depositando su papeleta en las oficinas diplomáticas repartidas por 157 países de todo el mundo

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Argentina figura como el país extranjero con la comunidad más numerosa de andaluces con derecho a voto en las siguientes elecciones autonómicas, con 68.782 inscritos, de acuerdo con datos de la Oficina del Censo Electoral publicados por Europa Press. Francia alberga a 41.512 electores andaluces, mientras que Alemania suma 32.847. De esta manera, las autoridades han definido el alcance de la votación exterior que se realizará en 157 países y que involucra a 302.005 personas con raíces andaluzas, quienes podrán ejercer su derecho al voto el próximo 17 de mayo utilizando oficinas consulares habilitadas.

Europa Press indicó que, según una resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las oficinas consulares de carrera —es decir, consulados generales, consulados y secciones consulares de misiones diplomáticas— funcionarán oficialmente como centros para el depósito presencial de votos. Esta resolución estipula que los ciudadanos inscritos en el censo andaluz y residentes fuera de España dispondrán de estos centros repartidos por los cinco continentes para depositar su papeleta en urna.

La normativa oficial determina que el periodo dispuesto para el depósito del voto presencial abarcará desde el octavo hasta el tercer día anterior a la fecha de la elección, ambos inclusive. Durante esos días, los votantes deberán acudir personalmente a las embajadas, oficinas o secciones consulares en las cuales estén inscritos, o a los lugares habilitados específicamente para este fin. El proceso estará habilitado tanto durante la mañana como en horario vespertino e incluirá también los consulados honorarios, según detalló Europa Press.

La Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares comunicará la relación de los centros habilitados en el extranjero a la Oficina del Censo Electoral y al Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, cinco días después de la convocatoria electoral como máximo. Paralelamente, las propias oficinas consulares de carrera deberán difundir esta información en sus portales web, redes sociales y tablas de anuncios, para asegurar la máxima accesibilidad de los datos sobre localización y horarios de los centros de votación. Además, si en una demarcación consular existe un Consejo de Residentes Españoles, también se le facilitará esta información, según detalló Europa Press.

El análisis de la distribución por países muestra que, tras Argentina, Francia y Alemania, otros destinos con importantes comunidades andaluzas con derecho a voto incluyen Brasil (28.761 personas), Reino Unido (19.902), Estados Unidos (15.885), Suiza (13.523), Bélgica (10.204) y México (7.121). El medio Europa Press reportó que lugares como Países Bajos (5.269), Cuba (4.686), Chile (3.846), Venezuela (3.771), Australia (3.335), Italia (3.308), Marruecos (2.806), Uruguay (2.700), Andorra (2.559), Colombia (2.419) y Ecuador (2.371) también presentan cantidades destacadas de electores andaluces registrados para los comicios autonómicos.

Frente a estos números, existen veinte países donde reside un solo elector andaluz registrado, entre los que se encuentran Armenia, Moldavia, Montenegro, Burkina Faso, Malawi, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Somalia, Togo, Antigua y Barbuda, Guyana, Santa Lucía, Kirguistán, Laos, Maldivas, Mongolia, Nepal, Uzbekistán, Yemen, Fiji y Papúa Nueva Guinea.

A nivel de provincias, Málaga encabeza la lista con 70.764 electores andaluces en el extranjero, seguida por Granada (59.523), Almería (50.829), Sevilla (42.556), Cádiz (34.223), Córdoba (20.459), Jaén (14.580) y Huelva (9.071), según las cifras difundidas por Europa Press con base en el registro de la Oficina del Censo Electoral.

El procedimiento para acceder al voto exterior comprende la inscripción previa del ciudadano, la comprobación de su pertenencia a la demarcación consular correspondiente y el cumplimiento de las fechas señaladas para el ejercicio del derecho electoral. La habilitación de los consulados y embajadas como centros oficiales busca facilitar la participación de la población andaluza dispersa por el mundo en los procesos democráticos de la comunidad autónoma.

El medio Europa Press enfatizó que la resolución trata de garantizar que los residentes en el extranjero dispongan de la infraestructura necesaria para ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones, considerando las amplias distancias y las particularidades de los países anfitriones. Además, la información puntual sobre los lugares y las condiciones para la emisión del voto se divulgará formalmente a través de los canales oficiales, asegurando que ningún inscrito quede sin la posibilidad de informarse.

La participación en las elecciones autonómicas del 17 de mayo representa un punto relevante para la representación de los andaluces en el exterior. La autoridad electoral, junto con los organismos consulares y la Dirección General de Españoles en el Exterior, articula esta operación en coordinación para dar cobertura a todos los votantes censados que residen fuera del territorio español.

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