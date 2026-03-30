El PSOE confirma que María Jesús Montero seguirá siendo "indiscutiblemente" su 'número 2' y desdeña los sondeos

Durante la sesión de control celebrada el miércoles pasado en el Congreso, María Jesús Montero explicó que mantendrá su escaño en la Cámara Baja hasta la constitución del nuevo Parlamento andaluz, con el fin de conservar su plaza como funcionaria. En este contexto, la portavoz adjunta del PSOE y secretaria Federal de Estudios y Programas, Enma López, transmitió que Montero no solo ocupa la vicesecretaría general a nivel estatal, sino que mantiene también la secretaría general en Andalucía y su candidatura a la presidencia de la Junta. Según reportó el medio original, la confirmación de la continuidad de Montero al frente de la vicesecretaría se produce al tiempo que el PSOE descarta la fiabilidad de los últimos estudios demoscópicos.

De acuerdo con la información publicada, Enma López sostuvo durante una rueda de prensa que María Jesús Montero seguirá siendo “indiscutiblemente” la número dos del partido, despejando dudas sobre un posible relevo posterior al anuncio de su candidatura a la Junta de Andalucía. Aclaró que Montero compaginará sus responsabilidades estatales con las autonómicas y remarcó la importancia estratégica de su liderazgo dentro del PSOE tanto en Madrid como en Andalucía.

Ante preguntas de la prensa sobre los sondeos electorales que sitúan al PSOE como la tercera fuerza en distintas provincias andaluzas por detrás de Vox, López manifestó que la formación no otorga valor a estos estudios. Alegó que, según la experiencia reciente, los resultados reales favorecieron al PSOE por encima de lo previsto por las encuestas. “En los últimos procesos electorales, el Partido Socialista ha obtenido siempre un resultado mejor que el que le atribuían los sondeos previos, como se ha visto en los últimos tiempos”, afirmó la portavoz, citada por la fuente informativa.

El medio consignó que López advirtió de una “batalla muy fuerte” para el próximo 17 de mayo en las elecciones andaluzas y atribuyó a las encuestas la intención de desmotivar al electorado socialista. Reiteró su confianza de que estas predicciones adversas no conseguirán su propósito, destacando que el partido presenta “la mejor candidata posible” para alcanzar la victoria. López manifestó: “Las encuestas quieren desmovilizar al votante socialista”, y subrayó la firme determinación del PSOE de optar por el triunfo electoral, sin preocuparse por eventuales sorpassos de otras formaciones.

Durante su intervención, López resaltó, según lo publicado por el medio, el papel desempeñado por la oposición socialista frente al gobierno autonómico presidido por Juanma Moreno Bonilla del Partido Popular a lo largo de los últimos años. Subrayó que el proyecto del PSOE en Andalucía se considera sólido y el trabajo de oposición como eficaz, factores que, insistió, constituyen la base de la campaña que la formación está desarrollando en vistas a las elecciones de mayo.

Al ser consultada por la importancia de los comicios venideros, López destacó, informó la fuente, que los ciudadanos tienen en juego servicios fundamentales, especialmente la sanidad pública andaluza. Rehusó centrarse en los pronósticos de los sondeos y reafirmó la estrategia del partido de focalizarse únicamente en la movilización para lograr la victoria electoral.

El anuncio de la ratificación de Montero en la vicesecretaría general del PSOE, detalló el medio fuente, coincide con el esfuerzo de la dirección estatal por proyectar cohesión interna y confianza de cara a la contienda electoral andaluza. Montero, por su parte, mantiene su actividad parlamentaria nacional hasta el inicio oficial de la legislatura andaluza, asegurando su continuidad como funcionaria conforme a lo previsto en la normativa parlamentaria.

El partido socialista, según informaron las fuentes oficiales citadas por el medio, considera que la estrategia de campaña se basa en una narrativa optimista, con el convencimiento de que la movilización y el liderazgo de Montero supondrán un valor añadido para revertir las tendencias demoscópicas y aspirar a encabezar el gobierno autonómico tras la cita electoral de mayo.