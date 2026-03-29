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Laura Román, la candidata de 100x100 Unidos, el partido que aspira a ser "bisagra"

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Isabel Laguna

Chipiona (Cádiz), 29 mar (EFE).- Tras ser ocho años concejala de su pueblo, Chipiona, Laura Román es la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía de 100x100 Unidos, el partido creado para que Cádiz tenga voz propia en el Parlamento andaluz y que aspira a lograr lo que ha conseguido en la Diputación Provincial: ser la bisagra para el futuro gobierno.

"No vamos a firmar un cheque en blanco", asegura en una entrevista con EFE ante la posibilidad a la que llega su formación, impulsada por el éxito electoral de 100x100 La Línea,  el partido fundado en 2015 por el desde entonces alcalde de La Línea de La Concepción, Juan Franco, y con el que en 2023 se convirtió en el alcalde más votado de España, con el apoyo del 75 % de sus vecinos.

Ese partido fue entre 2019 y 2023 la bisagra con la que el PSOE gobernó la Diputación de Cádiz, y es desde 2023 la que permite al PP gobernar la institución provincial.

"No nos identificamos ni con derecha ni con izquierda", subraya Román, que explica que el objetivo del partido es acabar con la desigualdad de trato que creen que recibe la provincia por parte del Gobierno andaluz.

"Como ciudadana me abstendría de votar en las próximas elecciones porque no he visto cambio ninguno para Cádiz entre el gobierno del PSOE y el del PP en la Junta de Andalucía", asegura.

En poco más de cinco meses, el proyecto provincial se ha instalado en 22 de los 45 municipios de la provincia de Cádiz. "Ya hemos dado un paso agigantado", asegura la mujer que han elegido como su candidata.

"Soy una chica de pueblo", se define Román, que siempre ha vivido en Chipiona.

Allí estudió un grado medio de técnica de administración con el que empezó a trabajar en la oficina de la empresa de construcción de su padre, hasta que esta cayó con la crisis de 2008. Después encontró trabajo en las naves de la flor cortada, donde estuvo doce años envasando flores y ayudando al negocio.

Deportista desde niña, gestionaba el club local de fútbol sala femenino y, viendo que su pueblo tenía "muchas deficiencias" para los aficionados, decidió en 2018 concurrir a las elecciones locales con el partido Unidos por Chipiona para mejorar la vida deportiva de la localidad.

Desde entonces es concejala. En esta legislatura con mando en hasta ocho delegaciones (Hacienda, Personal, Contratación y Patrimonio, Informática, Planificación, Agricultura y Pesca, y Deportes).

"Lo hago trabajando de lunes a domingo, casi las 24 horas", bromea la candidata, casada con una mujer y madre de un niño de 9 años.

"No sabía en qué mundo me iba a meter, quería cambiar mi pueblo y empecé este camino que tiene momentos de felicidad que duran muy poco, porque después son todo disgustos", cuenta, mientras asegura que ver cómo en estos años se han mejorado las infraestructuras y la vida deportiva del pueblo compensa su labor.

100x100 Unidos ultima estos días el programa electoral con el que se presentará a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. "No queremos vender humo, queremos vender realidades", asegura Laura Román, que descarta que este partido se presente a las generales. EFE

(Foto) (Vídeo)

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