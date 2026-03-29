El nuevo narcotúnel hallado en Ceuta es una infraestructura muy perfeccionada

Ceuta, 29 mar (EFE).- La Policía Nacional de Ceuta ha determinado que el nuevo narcotúnel localizado este sábado es una infraestructura muy perfeccionada, incluso mejor que el hallado hace un año por la Guardia Civil en una nave parecida.

Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, los agentes de la Unidad de Subsuelo de la Policía Nacional están realizando una inspección de la nave industrial, que presuntamente era utilizada para introducir drogas en grandes cantidades desde Marruecos.

Los primeros indicios del registro indican que esta infraestructura es mucho más moderna que la que halló la Guardia Civil hace un año: este narcotúnel es más amplio y perfeccionado y dispone de medios para subir y bajar mercancía sin contar con la entrada de personas, como ocurría en el anterior.

La nueva nave industrial se encuentra ubicada junto a la que hace un año fue descubierta por el instituto armado en el polígono del Tarajal, situado junto a la frontera marroquí.

La Policía Nacional está intentando determinar si esta nave conecta con alguna otra más, ya que por el momento la policía ha sellado dos de estas naves, ambas contiguas.

El hallazgo se ha producido como consecuencia de la operación policial desarrollada el pasado viernes en diferentes puntos de Andalucía, Galicia y Ceuta contra el tráfico de hachís con destino a España y Francia. EFE