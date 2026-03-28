España consigue el bronce en relevos mixtos de la Copa del Mundo en Somabay

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- El equipo español consiguió la medalla de bronce en la prueba de relevos mixtos de la Copa del Mundo de natación en aguas abiertas, disputada este sábado en Somabay (Egipto).

Los nadadores María de Valdés, Ángela Martínez, Mateo García y Mario Méndez registraron un tiempo total de 1:10:10:90, completando el podio de la prueba, tal y como indicó Real Federación Española de Natación (RFEN).

De esta forma, el equipo español consigue su primer metal en el segundo día de competición, que se inició el viernes con las pruebas individuales de 10 kilómetros en categoría masculina y femenina.

Así, Alemania se llevó el oro parando el crono en 1:09:24, mientras que la medalla de plata fue para Hungría, con un tiempo total de 1:09:26. EFE