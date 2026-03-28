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El Valencia Basket defiende en Burgos su colchón para la segunda plaza

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(Actualiza con las bajas del Valencia Basket)

Valencia, 28 mar (EFE).- El Valencia Basket, tras dos exigentes duelos en la Euroliga en cuatro días, defiende este domingo su colchón como segundo clasificado en la pista del Recoletas Salud San Pablo Burgos, que con tres victorias en los últimos cinco partidos ha recuperado opciones para salvarse.

El conjunto valenciano tiene 17 triunfos, cuatro menos que el Real Madrid, que es líder, y uno menos que el UCAM Murcia, que es tercero y con el que tiene ganado el 'basket average' por lo que aunque caiga en Burgos no perdería la siguiente posición aunque se quedaría sin margen.

El duelo estará marcado por el interior estadounidense Ethan Happ, uno de los referentes en el renacer del equipo burgalés. En su acuerdo de rescisión con el Valencia Basket, el pívot aceptó para cobrar parte del dinero que tenía pactado hasta junio de 2026 no enfrentarse al equipo 'taronja' esta campaña. Por lo que no jugará salvo que renuncie a ese dinero o el club valenciano le libere de esa situación.

La llegada al banquillo de Porfi Fisac ha revitalizado al equipo burgalés, que en la primera vuelta cayó por un claro 100-82 en el Roig Arena y llegó a encadenar once derrotas y que ahora ha ganado cinco de sus últimos once partidos.

El Valencia llega a esta cita tras una exigente jornada doble en la Euroliga en la que ganó en el Roig Arena un duelo agónico con el Olympiacos (85-84) y perdió en la segunda prórroga en la cancha del Partizan de Belgrado, en un duelo que tuvo encarrilado en varias ocasiones y que no supo cerrar (110-104). Al desgaste de esos dos encuentros y del viaje hay que sumar los dos periodos extra disputados.

Para este choque Pedro Marínez no podrá contar con los exteriores Jean Montero, que sufrió ante el Olympiacos un golpe en la mano de la que fue operado en septiembre, y Xabi López-Arostegui, que arrastra molestias musculares.

Además, tras el partido en Belgrado, Kameron Taylor, debido a unas molestias musculares, causará baja y Darius Thompson es duda por una dolencia en la rodilla. EFE

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