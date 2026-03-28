Domingo, 29 de marzo de 2026

FÚTBOL LALIGA HYPERMOTION

Zaragoza. El Real Zaragoza es el anfitrión este domingo en el Ibercaja Estadio de un complicado duelo en su camino para salir de los puestos de descenso ya que se enfrenta al líder de la categoría, el Racing de Santander, al que ya venció y que llega a la capital aragonesa mermado por las nueve bajas que acumula.

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FÚTBOL LIGA F

Madrid. Real Madrid y Barcelona afrontan este domingo desde las 21:00 en el estadio Alfredo Di Stéfano el segundo de los tres clásicos en un lapso de nueve días, en el que el conjunto azulgrana querrá aprovechar el subidón de la victoria 2-6 en la ida de cuartos de la Liga de Campeones para dar un paso casi definitivo hacia su undécimo título liguero.

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FÚTBOL AMISTOSOS

Redacción Deportes. Las selecciones de Colombia y Francia se ven las caras este domingo en el estadio Northwest de Landover, Maryland (Estados Unidos), en un partido amistoso internacional en el que el cuadro cafetero tratará de reponerse de la derrota ante Croacia, con la que vieron cortada una racha de nuevo encuentros sin perder, en tanto que el conjunto de Didier Deschamps se presenta con el buen sabor de su triunfo 0-2 logrado el jueves ante Brasil en Foxborough.

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BALONCESTO LIGA ENDESA

Redacción Deportes. El Barça y el Unicaja Málaga se enfrentan este domingo en el Palau Blaugrana en el partido estrella y de cierre de la vigésima cuarta jornada de la Liga Endesa, en la que además el segundo clasificado, el Valencia Basket, visita al Recoletas San Pablo Burgos; Kosner Baskonia juega en Andorra con el MoraBanc, el Asisa Joventut es anfitrión del Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife, del Casademont Zaragoza.

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BALONCESTO COPA DE LA REINA

Tarragona. El Valencia Basket, ganador del título en 2024, y el Hozona Jairis Alcantarilla, defensor del título, o el Perfumerías Avenida de Salamanca, diez veces campeón, se enfrentan este domingo desde las 18.30 en Tarragona la final de la Copa de la Reina.

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CICLISMO BÉLGICA

Redacción deportes. "En los campos de Flandes" es la nueva denominación de la histórica clásica belga Gante-Wevelgem y este domingo cumple 88 ediciones con un, a priori, apasionante duelo entre dos grandes rivales, el neerlandés Mathieu van der Poel y el belga Wout van Aert, ambos aspirantes a suceder en el historial al defensor del título, el danés Mads Pedersen.

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CICLISMO VOLTA A CATALUÑA

Barcelona. El danés Jonas Vingegaard, del equipo Visma, afronta este domingo como líder y con 1:22 minutos de ventaja sobre el francés Lenny Martínez la séptima y última etapa de la Volta ciclista a Cataluña, con un recorrido de 95,1 kilómetros con salida y meta en Barcelona.

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TENIS MIAMI

Miami (Estados Unidos). El número dos del mundo, Jannik Sinner, y el checo Jirí Lehecka, 22 del ranking de la ATP, disputan este domingo la final del torneo ATM Masters 1.000 de Miami. El primero es el claro favorito y, de ganar, se llevaría el "double sunshine", que se adjudica el triunfador en Indian Wells (California) y en esta ciudad de Florida, y que solo han conseguido siete tenistas a lo largo de la historia.

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AUTOMOVILISMO G.P. JAPÓN F1

Redacción Deportes. Los dos pilotos del equipo Mercedes, el italiano Kimi Antonelli y el británico George Russell, segundo y líder del certamen, parten este domingo desde la primera fila de la parrilla del circuito de Suzuka, donde se disputa el Gran Premio de Japón, tercera prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno de 2026. Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) arrancan desde las plazas 16ª y 21ª, respectivamente.

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MOTOCICLISMO G.P. EE.UU.

Redacción Deportes. El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati), en MotoGP; el hispano colombiano David Alonso (Kalex), en Moto2, y el español Álvaro Carpe (KTM), en Moto3, arrancan este domingo primeros en sus respectivas categorías en el Gran Premio de Estados Unidos, tercera cita de los Mundiales de velocidad y que se disputa en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

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AGENDA INFORMATIVA

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AUTOMOVILISMO

- Gran Premio de Japón, tercera cita del Mundial de Fórmula Uno 2026 y que se disputa en el circuito de Suzuka (07.00). (FOTO)

- IndyCar Series. 3ª prueba: Gran Premio de Alabama, en el Barber Motorsports Park de Birmingham, Alabama (EEUU). Carrera.

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BALONCESTO

- Copa de la Reina, en Tarragona. Final: Valencia Basket-Hozono Jairis o Perfumerías Avenida (18.30).

- Liga Endesa. Jornada 24 (FOTO): Asisa Joventut-Dreamland Gran Canaria (12.00), La Laguna Tenerife-Casademont Zaragoza (13.00), MoraBanc Andorra-Kosner Baskonia (17.00), Recoletas San Pablo Burgos-Valencia Basket (18.00) y Barça-Unicaja (19.00).

- NBA: Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers (21.30), Indiana Pacers-Miami Heat (23.00), Brooklyn Nets-Sacramento Kings, Charlotte Hornets-Boston Celtics, Portland Trail Blazers-Washington Wizards y Toronto Raptors-Orlando Magic (00.00), New Orleans Pelicans-Houston Rockets (01.00), Oklahoma City Thunder-New York Knicks (01.30) y Denver Nuggets-Golden State Warriors (04.00).

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BALONMANO

- Liga Asobal. 22ª jornada: Viveros Herol Nava-Ademar León (12.30), Sanicentro Guadalajara-Irudek Bidasoa Irún (17.30), Bada Huesca-Puente Genil (19.00)

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CICLISMO

- 88ª edición de la clásica belga "En los Campos de Flandes", antes llamada Gante-Wevelgen. 241 km entre Middelkerke y Wevelgem. (FOTO)

- Acaba la Volta a Cataluña. 7ª y última etapa: Barcelona-Barcelona (95,1 km).

- Termina la 41ª semana internacional Coppi e Bartali. 5ª y última etapa: Cormons-Gemona del Friuli (165,5 km.).

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ESQUÍ NÓRDICO

- Acaba la Copa del Mundo. Prueba de vuelo en Planica (Eslovenia) (10.00).

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FÚTBOL

- LaLiga Hypermotion. 32ª jornada: Eibar-Las Palmas (14:00), Cultural Leonesa-Andorra (16:15), Zaragoza-Racing de Santander (18:30) y Almería-Real Sociedad B (21:00). Resumen y goleadores.

- LaLiga F. 24ª jornada: Real Sociedad-DUX Logroño (12:00), Tenerife-Madrid CFF (13:00), Athletic-Atlético de Madrid (17:00)(FOTO) y Real Madrid-Barcelona (21:00) (FOTO)

- La selección española se entrena a puerta cerrada a las 11:00 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

- Partido amistoso Colombia-Francia (21:00).

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FÚTBOL SALA

- Primera División. 23ª jornada: Jaén-Ribera Navarra (13.00) y O Parrulo-Manzanares (17.00).

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GOLF

- DP World Tour. Termina el Abierto de la India, en el DLF G&CC, de Nueva Deli.

- PGA Tour. Acaba el Abierto de Houston, Texas (EE.UU.).

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HOCKEY HIELO

- Final de la Copa de la Reina, en Jaca: CG Puigcerdà-CH Jaca (13.00).

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MOTOCICLISMO

- Gran Premio de Estados Unidos, 3ª cita de los Mundiales de velocidad, en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. Moto3 a las 19.00, Moto2 a las 20.15 y MotoGP a las 22.00.

- Mundial de Superbike. 2ª cita, en Portimao (Portugal). Carrera de superpole (12.10) y segunda carrera (17.30).

- Mundial de motocross. 2ª cita: MXGP de Suiza, en Frauenfeld. Dos mangas (14.05 y 17.00).

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TENIS

- Termina el torneo de Miami (EEUU) (FOTO). Final masculina (19.30): Jannik Sinner (ITA)-Jiri Lehecka (CZE).

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